Cinco funciones de Google Maps que son muy útiles y casi no se utilizan

Hay aplicaciones en nuestro teléfono que viven allí desde siempre. Sobreviven a los cambios de modelos y cada vez que compramos uno nuevo las recuperamos o las reinstalamos porque sabemos que las vamos a usar. Sin embargo hay algunas que evolucionaron, sumaron funciones y mejoraron servicios pero no le explotamos todo su potencial. Entre ellas está Google Maps. Esta app es más que un mapa con un punto que indica en donde estamos, es un conjunto de servicios y herramientas muy útiles al que debemos prestarle más atención.

1-Buscar y encontrar

¿No sabés dónde hay una cerrajería, una farmacia, una estación de servicio o un cajero automático cerca? Google Maps sí y te los muestra por distancia, con horarios de atención o número de contacto. Todos los datos de un comercio cargados en Google están disponibles en Maps.

La app además puede desplegar información extra como la reseña o fotos de otros usuarios sobre un determinado lugar. Incluso la app pregunta después cómo fue el servicio.

La función es útil para las búsquedas de algo excepcional cerca de casa o para encontrar servicios básicos si estamos en otra ciudad. Incluso la app ofrecerá lugares predeterminados de acuerdo a nuestras búsquedas y es una función que se puede afinar o desactivar si resulta molesta. Incluso la herramienta de búsqueda funciona con realidad aumentada.

Google Maps: funciones que no sabías que existían

Esto significa que el mapa puede abrir la cámara y en la pantalla mostrará sobre lo que vemos, información de los negocios. Se puede probar en Peatonal Sarmiento o Avenida San Martín de Ciudad sin problema. También esas búsquedas se pueden hacer si tocar nada ya que puede activarse con la voz.

2-Un historial que no olvida

Este es uno de los servicios de Google que se ha vuelto un arma de doble filo. Su lado positivo es que la app guarda todas las búsquedas y recorridos que hagamos. En la opción “Tus recorridos” podrás ver día por día los lugares por donde te moviste.

Funciona como un buen ayuda memoria para recordar qué día estuvimos en tal lugar pero para eso debemos aceptar que la geolocalización esté encendida todo el tiempo y funcione incluso cuando no hemos abierto la app en todo el día.

Para muchos representa una lógica invasión a la privacidad a la que Google responde con la opción de desactivar la opción a través de Configuración / Contenido Personal, se puede elegir qué permitir y qué no a la app.

3-Compartir ubicación en tiempo real

Tal como su nombre lo indica, nos permite que alguien más vea por donde nos estamos moviendo. La función es totalmente configurable y nos permite también elegir el rango de tiempo durante el cual queremos hacer esto.

Se puede elegir en rangos de 15 minutos hasta una hora y luego sumar de a 60 minutos por vez. También se puede optar por compartir hasta que uno desactive la función. La ubicación en tiempo real se puede compartir directamente al Google Maps de otros o se puede enviar a través del correo o mensajeros como WhatsApp.

Google la lanzó en su momento como un método de seguridad pensado para padres que quieren ver por donde están sus hijos o cualquiera que quiera sentirse seguro informando a otro donde está. En esta herramienta el control está totalmente en manos del usuario que comparte su ubicación para garantizar privacidad.

4-Mapa personalizado

Marcar la dirección de nuestro hogar o el trabajo ayuda a que la app sume funciones extras.

Al tocar nuestra foto de perfil en la app se abre un menú de opciones en donde podés ver “Tus rutas” y “Tus datos en Maps” donde verás los lugares que has marcado en el mapa.

Agregar algunos datos hace que la app avise cuánto se tardará en llegar, la variedad de opciones de transporte, cómo está el tránsito y el pronóstico del tiempo.

En Mendoza incluso muestra horarios y recorridos del Mendotran y la hora pico de congestión vehicular en Acceso Este y Sur, o en las calles del centro. También se pueden marcar lugares que uno desea visitar e informará datos relevantes cuando se aproxime la fecha en la que viajaremos a esos lugares.

5-Uso sin conexión a internet

La aplicación se puede utilizar sin internet y nos mostrará cómo nos movemos en el mapa. ¿Cómo se logra? Descargando el mapa de la ciudad o la región donde queremos movernos pero sin gastar datos.

Los smartphones cuentan con GPS y en combinación con un mapa descargado puede mostrarnos nuestra ubicación sin conexión. Casi no hay ciudad que no esté disponible y la app la almacena por tiempo determinado.

Después de unos meses notificará que va a borrar el mapa descargado para que no ocupe espacio si no lo usamos. Muchos usuarios también usaban esta función para recorrer alguna zona sin dejar huella pero hay que aclarar que esta modalidad no ofrece todos los servicios: la guía por voz, mapas 3D o información del tránsito no están disponibles ya que son funciones que dependen de datos móviles.

Más servicios menos privacidad

La aplicación suma actualizaciones de forma regular. Sin embargo, la mayoría de las herramientas necesitan que el usuario autorice el acceso a mucha información personal como ubicación, mail, número de teléfono, contactos, acceso a la cámara y al micrófono, funcionamiento en segundo plano, permisos para ver fotos y más.

Todo eso hace que la app de Google sea la mejor pero también la más invasiva. Varios especialistas en seguridad la han cuestionado desde que nació en 2005 y la empresa ha respondido con mayores controles y opciones para el usuario.

Actualmente la app cuenta con un modo incógnito que no guarda las búsquedas del usuario y se multiplicaron las opciones para desactivar funciones manualmente para evitar una filtración innecesaria de información. Ahora la responsabilidad queda en manos del que la usa aunque ver todas las funciones y entender los permisos es una tarea larga y agotadora.