Así es la impresionante función con IA de Google que revoluciona las fotos que se hacen con el celular

Google anunció este miércoles que su nuevo teléfono Pixel de alta gama contará con potentes modelos de inteligencia artificial (IA) generativa que funcionarán de forma independiente en el dispositivo, con lo que el gigante de los motores de busca competir con el último iPhone

El anuncio pone el broche final a la temporada otoñal de lanzamientos de grandes dispositivos tecnológicos, en la que Apple presentó la serie iPhone 15 y Meta reveló oficialmente su nuevo casco de realidad virtual.

Google lanzó su nuevo teléfono Pixel 8 con funciones de Inteligencia Artificial.

Con un potente chip, el Pixel 8 Pro de Google llevará a cabo ciertas funciones de IA en el propio dispositivo en lugar de depender de transferencias desde centros de datos en la nube que requieren un gran ancho de banda.

En un evento de lanzamiento en Nueva York, Rick Osterloh, vicepresidente de Dispositivos y Servicios de Google, dijo que los departamentos de IA de la tecnológica habían descubierto cómo “refinar” los modelos de IA “en una versión lo suficientemente eficiente como para ejecutarse” en su buque insignia, el Pixel.

Esta funcionalidad mejorará las herramientas que utilizan IA ya existentes en los teléfonos Pixel, como la que permite la eliminación de imperfecciones o elementos no deseados en las fotografías.

Inteligencia Artificial para hacer fotos y editarlas

La compañía fue precursora en el campo de la fotografía computacional, y esta nueva generación de dispositivos no se queda atrás. Los Pixel continúan siendo los teléfonos Android que más se esfuerzan en lograr una representación precisa del tono de piel a través de su tecnología llamada ‘Real Tone’, y en esta generación han realizado mejoras significativas en este aspecto.

‘Real Tone’ ahora se extiende a la grabación de vídeo, permitiendo que el teléfono analice en tiempo real la tonalidad de la piel de la persona y realice ajustes automáticos. En lo que respecta al vídeo, Google afirma estar a la par con el iPhone 15 Pro Max de Apple e incluso se enorgullece de haber superado a este último en lo que respecta a la tecnología HDR.

Otra característica destacada es Video Boost, un sistema que carga nuestro vídeo en la nube de Google y lo procesa para obtener una versión de alta calidad con un rango dinámico mejorado. Además, en caso de que capturemos un vídeo durante la noche, podemos procesarlo utilizando la tecnología Night Sight, que es el modo nocturno de los Pixel, lo que nos permite obtener un vídeo en modo nocturno, una innovación que no se había visto hasta ahora.

Pero la inteligencia artificial no se limita solo a la captura de imágenes; su importancia se destaca en la posterior edición. Los Google Pixel 8 presentan la innovadora función llamada ‘Best Take’, que permite la modificación facial de los sujetos a través de la IA. Si no logramos una sonrisa o la expresión deseada en la toma, la IA puede encargarse de corregirla. Aún queda por determinar en qué medida esto implica una composición de tomas previas o si es un reemplazo completamente artificial a través de la IA.

El editor de Google ofrece la capacidad de llevar las modificaciones en las fotografías hasta sus límites extremos. Podemos cambiar el cielo, reubicar al sujeto, e incluso, gracias a la inteligencia artificial, transformar la imagen en cualquier cosa que deseemos, incluso si no es real. Esta potente herramienta aprovecha al máximo las nuevas lentes y se basa completamente en la inteligencia artificial para lograr un conjunto altamente mejorado.

Asistente con IA

Los Pixel también comenzarán a probar un asistente digital con IA que se espera que lleve al teléfono muchas de las capacidades de Bard, el chatbot de Google del estilo de ChatGPT.

La compañía dijo que, con el tiempo, el asistente de IA proporcionará ayuda en tiempo real, sugiriendo el mejor camino para una caminata, filtrando correos electrónicos o planificando una fiesta de cumpleaños, por ejemplo.

“Assistant with Bard” funciona mediante el habla, indicaciones en pantalla o el uso de imágenes, de forma similar a como ya se comportan los chatbots más potentes.

La temporada de lanzamientos de hardware de las grandes tecnológicas ha estado marcada por muchas promesas de mejoras de la IA, como la de Amazon, que anunció una actualización de su asistente de voz Alexa para que funcione de forma más humana e “inteligente”.

Al igual que con los otros anuncios, Google dijo que muchos de estas evoluciones de la IA estaban en una fase temprana y que se mejorarían gradualmente.

Google sorprendió a algunos con la noticia de que el Pixel 8 Pro también vendrá equipado con un lector de temperatura, con la aprobación pendiente de los reguladores estadounidenses para usarlo para medir el nivel en el cuerpo.

