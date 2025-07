Violencia policial en Florida: impacta el video de un joven afroamericano brutalmente golpeado por policías

Según McNeil, fue detenido mientras conducía por presuntamente no tener las luces delanteras encendidas en pleno día. El joven, que llevaba el cinturón de seguridad y grababa con su celular desde el tablero del vehículo, pidió hablar con un supervisor y cuestionó la legalidad de la parada. Apenas unos segundos después, un oficial rompió la ventanilla del lado del conductor, le propinó un puñetazo en la cara y lo arrastró al suelo, donde fue golpeado nuevamente por al menos cinco agentes.

El video del arresto, compartido por McNeil en sus redes sociales, generó una ola de indignación nacional. Las imágenes muestran con crudeza cómo el joven es agredido a pesar de no mostrar señales de violencia o resistencia física.

El sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, reconoció públicamente la gravedad del hecho. “No elogiaré ni defenderé la respuesta del agente Bowers”, afirmó en conferencia de prensa, anunciando la suspensión inmediata del oficial involucrado, identificado como D. Bowers, y el inicio de una investigación interna. No obstante, aclaró que la fiscalía estatal no encontró evidencia penal contra los oficiales debido a que las cámaras corporales no captaron el momento exacto del golpe, aunque sí se exhibieron otros fragmentos del operativo.