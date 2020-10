Video: elefante marino se perdió en las calles de un barrio en Chile y sorprendió a los vecinos

La aparición de un elefante marino en una zona poblada por humanos en Puerto Cisnes, en la región de Aysén (sur de Chile), generó sorpresa. Afortunadamente, el animal fue devuelto sano y salvo al mar.

Tal como se aprecia en videos que anoche grabaron los vecinos del sector, el animal se paseó por las calles de un barrio residencial con incesantes movimientos.

Desesperados por las dificultades y el estado de desorientación del animal, las personas realizaron un operativo para ayudar al elefante marino a volver a su hábitat.

Por más de una hora, el mamífero se desplazó por más de 10 cuadras. Finalmente, vecinos lograron llevarlo al mar con la ayuda de personal de Carabineros y de la Armada.

Se trata de un ejemplar que, por sus condiciones físicas, se adapta y desarrolla con mayor frecuencia en las zonas frías, en el mar.

Puede alcanzar hasta 3 toneladas de peso, lo que los transforma en uno de los animales marinos más grandes que se deja ver en la zona. Se calcula que la población mundial alcanza los 650 mil individuos, concentrándose la mayoría, en el borde costero de países cercanos al continente antártico.

“Nunca había visto uno tan cerca, y mucho menos en plena ciudad. Siempre estos animalitos los vemos en el mar y bien adentro, la verdad uno no se familiariza con ellos, los ve no más, de lejos y no se sabe mucho si son peligrosos, si pueden atacar a alguien, pero al menos aquí, lo que hemos visto, es que está asustado”, contó Antonia, una vecina a Infobae.

En los últimos días, en los que se ha forzado a la población a disminuir la circulación y quedarse en casa por la pandemia de Covid-19, se han registrado casos de visitas inesperadas de algunas especies.