Video: el extravagante desfile en Milán en el que se le rompió la ropa a todos los modelos

Actualmente, el mundo de la moda no vive solo de grandes diseños, sino también de una importante cuota de creatividad. Un desfile no busca ser solo un desfile sino que pretender ser algo más: un espectáculo. Y esto fue exactamente lo que logró Beate Karlsson, directora creativa de la marca AVAVAV, en su pasarela que parodia a la industria para la colección Otoño-Invierno 2023.

El desfile en el que toda la rompa se rompió. Foto Instagram

Karlsson presentó su nueva colección durante la Semana de la Moda de Milán. A través de ella, quiso explorar una faceta especial de la industria de la moda de lijo: su fachada seria, de acuerdo al sitio Elle. Hace seis meses, en el desfile de Primavera-Verano, la diseñadora fue tendencia en internet al hacer que todas las modelos se cayeran de manera intencional en la pasarela. Esta vez le dio un giro a su idea: ahora lo que se cayó fue la ropa y también el set.

De esta manera, se vio cómo la ropa de todos los modelos era arrancada mientras caminaban, buscando que los espectadores cuestionen sus propias visiones de lo que es lujo.

La colección de Karlsson lleva el nombre de “Fake it till you break it” (“Fíngelo hasta que lo rompas”) y se mete de fondo con el concepto de vergüenza en el contexto de la calidad y la artesanía. Lo que se pretende es fusionar la feminidad con la desgracia, y dar una perspectiva satírica y controversial sobre el lujo contemporáneo.

“Me he estado preguntando; ¿Por qué el lujo es tan serio? ¿Es porque nos esforzamos por ser perfectos? ¿Podría la mala calidad seguir siendo lujosa? La última colección se trataba de mantener una proyección falsa de riqueza y el fracaso personal de perder la cara cuando esta ilusión se derrumba”, explicó la diseñadora y artista en un comunicado de prensa.

“Todavía estoy en ese tema, hay algo muy interesante sobre la vergüenza y lo que sucede cuando somos vulnerables. Me pregunté a mí misma; qué es lo más vergonzoso que le puede pasar a una casa de moda y pensé que podría ser que se rompieran las prendas”, concluyó.