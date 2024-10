Una exjugadora de básquet murió tras ser baleada por un policía al que había atacado con un cuchillo (VIDEO)

Sydney Wilson, una exjugadora de basquetbol de la Universidad de Georgetown, murió tras recibir varios disparos de un policía al que había atacado con un cuchillo en un edificio de Reston, en Virginia de Estados Unidos.

El agente, identificado como Peter Liu, trabaja en el Departamento del Condado de Fairfax y respondió a una solicitud médica relacionada con los supuestos problemas de salud mental de una mujer. Según la prensa estadounidense, la mujer de 33 años, habría sufrido una crisis nerviosa y en ese marco atacó al policía con un cuchillo.

Ante la agresión, el agente actuó en defensa propia y todo el episodio quedó grabado en la cámara que llevaba en su pecho. “El equipo de basquetbol femenino de Georgetown lamenta la trágica muerte de Sydney Wilson”, posteó Georgetown WBB, el equipo en el que se desempeñó Wilson, mediante su cuenta de la red social X.

En ese marco, el jefe de la policía de Fairfax, Kevin Davis, justificó las acciones del agente, que lleva 14 años en la institución. “Hizo las cosas que le entrenamos y esperamos que haga”, declaró Davis, defendiendo la decisión de Peter Liu de disparar a Sydney Wilson.

El ataque y los posteriores disparos fueron grabados por la cámara corporal del agente.

De acuerdo a los trascendido por la prensa local, Sydney Wilson era una mujer trans de 33 años. Jugó al basquetbol en la Universidad de Georgetown y fue integrante de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (National Association for the Advancement of Colored People - NAACP).

