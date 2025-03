Un hombre vivió más de dos décadas como monja: dejó los hábitos y a una religiosa embarazada

Siendo un niño de 4 años, Tavares perdió a sus padres. Como sus abuelos no se podían hacer cargo de él, lo entregaron a un convento, donde fue tratado como nena desde muy chico . A sus 7 años, se dio cuenta que era un varón, pero se siguió vistiendo como nena.

En la adolescencia, el protagonista de esta historia mantuvo relaciones amorosas con monjas hasta que en un momento dejó embarazada a una y debió ser trasladado hacia otro convento. “Yo nunca me bañé ni me desnudé enfrente de ellas, me iba para un bañito, yo usaba pantis estilo calzoncillo, yo fingía el periodo menstrual, usaba vestidos grandes”, detalló Tavares en una entrevista.