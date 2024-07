Un empleado de un aeropuerto advirtió sobre el peligro de atar cintas al equipaje para identificarlo

Algunos pasajeros se muestran con miedo de separarse de su equipaje y confiar en los empleados del aeropuerto. Por eso, tratan de hacerla destacar entre las demás usando cintas, pegatinas u otros adornos para evitar confusiones y poder identificarla rápidamente. Lo que no se dan cuenta es que estas pequeñas acciones podrían ocasionar retrasos en todo el itinerario de viaje.

Un empleado del aeropuerto de Dublín ha revelado los motivos de porque añadir una etiqueta distintiva a tu equipaje puede no ser tan buena idea como muchos creen. Esto puede causar problemas al complicar los controles de maletas y dificultar los escáneres habituales en las áreas de manejo por las que tiene que pasar el equipaje.

Si la maleta no pasa el escaneo automático inicial, se requiere una verificación manual para asegurarse de que no haya objetos prohibidos, lo que significativamente retrasa el proceso de manejo del equipaje. Esto podría resultar en que la maleta no llegue a la bodega del avión a tiempo para su despegue. Así, un gesto aparentemente inocuo podría ser completamente contraproducente.

Este empleado del aeropuerto irlandés, dio varios consejos para distinguir tu valija sin recurrir a la utilización de una banda. El primero es quitar las etiquetas de vuelos anteriores que se colocan al momento de facturar las maletas, ya que estas podrían generar confusión tanto entre los pasajeros como entre el personal encargado del manejo del vuelo.

También se aconseja colocar las ruedas de la valija hacia arriba para prevenir daños durante el manejo por parte de los operarios. Evitar daños así puede evitar la necesidad de tener que ir al mostrador de la aerolínea para presentar reclamos, lo cual significa un retraso considerable en el aeropuerto y, por ende, en nuestro itinerario de viaje.