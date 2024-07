Elecciones bizarras: Tokio vota a su próximo gobernador, con candidatos que van del Joker a nudistas

Las democracias en gran parte del mundo viven momentos de zozobra con el surgimiento de candidatos que buscan desafiar al sistema a toda costa y mostrarse como rupturistas.

Uno de los casos más notorios fue el ascenso al poder de Donald Trump, pero también existieron situaciones similares en Brasil, Gran Bretaña, Italia y ahora Argentina. Sin embargo, todos estos procesos y figuras políticas parecen ser poca cosa al lado del proceso electoral que busca determinar el nuevo gobernador de Tokio, en Japón.

En total hay 56 candidatos que buscan quedarse con el cargo máximo del Ejecutivo en la capital nipona, y en ese universo de opciones literalmente hay de todo. Entre los postulantes se encuentra el Joker –un cosplayer-, nudistas, un luchador de sumo, entre varios más.

La viralidad de esta fauna política hizo saltar las redes sociales en las últimas horas, luego de que los postulantes aparecieran en la televisión pública NHK, que destina tiempo de aire para exhibir las propuestas de campaña.

Uno de los momentos más bizarros de la presentación de los políticos fue cuando entró al set televisivo Uchino Airi (31), una joven candidata por el Partido para la Protección del Pueblo, quien se opone al cobro de impuestos para financiar la televisión pública. Su intervención fue osada no por lo que dijo o cómo lo dijo, sino por lo que hizo ya que en vez de anunciar sus propuestas decidió quitarse la blusa y quedar con una diminuta prenda frente a las cámaras.

“Mi nombre es Airi. Uchino Airi. Si me conoces, yo te conozco. Si no me conoces, por favor, recuérdame. (...) Ah, hace calor, estoy nerviosa, acalorada y preocupada”, aseguró Airi previo a sacarse la ropa. Incluso llamó a sus seguidores a que la agregaran en la aplicación de mensajería Line.

Otro de los momentos por demás extraños fue cuando se presentó Yosuke Kawai (43) vestido con la ropa del personaj de El Joker, la película de Joaquin Phoenix. Fiel al icónico villano del universo DC, su mensaje lo emitió entre risas, levantando su silla y colocándola en el escritorio.

La elección a gobernador de Tokio

El proceso electoral que elegirá al nuevo gobernador de Tokio se llevará a cabo este domingo 7 de julio. La actual mandataria, Yuriko Koike, busca un tercer mandato con el apoyo del Partido Liberal Democrático, el Komeito, el Partido Democrático para el Pueblo y la formación regional Tomin First no Kai, que fundó Koike.

La principal oponente es la diputada Renhō Saito, que ha recibido el apoyo del Partido Democrático Constitucional de Japón, el Partido Comunista de Japón y el Partido Socialdemócrata.

Por su parte, Shinji Ishimaru, exalcalde de Akitakata, y Toshio Tamogami, exoficial de las Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, también son candidatos pero sin apoyo de los principales partidos.