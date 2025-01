Un colegio privado de Londres sustituyó a los profesores por Inteligencia Artificial: "Mayor precisión"

El caso generó repercusión, mientras una investigadora que trabaja en esta tecnología sigue de cerca el caso. El establecimiento "controla" cómo los estudiantes aprenden en sus cursos y analiza la "información sobre sus hábitos de aprendizaje" , detalló el subdirector de la escuela, John Dalton, y añadió: "La inteligencia artificial va a transformar la educación. No hay duda al respecto".

De esta manera, en lugar de profesores, los siete estudiantes tienen "entrenadores pedagógicos" que están cualificados como docentes pero que no necesariamente conocen el contenido de las diferentes asignaturas. Su función es más bien guiar a los estudiantes en el uso de sistemas de inteligencia artificial . También les apoyan en la adquisición de competencias menos técnicas, como la capacidad de debate.

"Aila", el asistente de lecciones con voces a favor y en contra

El ejecutivo ha desarrollado su propia herramienta, un asistente para las lecciones llamado "Aila", adaptado al programa escolar británico. Para Rose Luckin, profesora del University College de Londres (UCL), que estudia los usos de la IA en la educación, el proyecto piloto del David Game College es un "caso único".

Sin embargo, esta profesora cuestiona la capacidad de la IA para enseñar "todo en matemáticas, inglés, biología, química y física. No quiero ser demasiado negativa, porque si no probamos estas herramientas, no veremos cómo funcionan". Auque para Rose Luckin la IA "transformará" el papel de los docentes, reconoce que es "imposible" todavía saber en qué dirección.

La profesora espera que el David Game College evalúe si la IA "tiene un impacto positivo o negativo". Massa Aldalate, una alumna de 15 años, afirma haber sacado una impresión positiva sobre la experiencia. "Al principio tuve dudas", dice, sentada en el aula. "Pero es mucho más eficaz si realmente quieres terminar tu trabajo", añade la adolescente, que afirma que no extraña el aula tradicional.

Frente a las clases de inglés, una de sus materias favoritas, ella pensaba que en dicha asignatura era necesario tener un profesor delante, pero reconoce que la experiencia "funcionó". Uno de los dos principales sindicatos de docentes, National Education Union, recibió con satisfacción el énfasis del gobierno sobre la formación de los profesores en herramientas digitales. Pero su secretario general, Daniel Kebede, destacó que ese anhelo debe traducirse en "inversiones importantes" para dotar a los establecimientos de las tecnologías necesarias.

Rose Luckin desatacó que el programa del David Game College es "elitista", con un costo anual de 27.000 libras (unos 33.700 dólares), equivalente a un aumento de 10.000 libras (unos 12.500 dólares) respecto al costo medio de la matrícula en las escuelas privadas de Reino Unido. La desigualdad en el acceso a la tecnología también es un "desafío" que plantea la IA, concluye.