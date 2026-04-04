El OIEA confirmó que un proyectil impactó cerca de la planta iraní este sábado. Es el cuarto ataque contra la instalación desde el inicio de la guerra.

Un ataque en la central nuclear de Bushehr dejó un muerto y daños estructurales.

Este sábado, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr, situada en el suroeste de Irán. Un proyectil impactó en las inmediaciones de la planta, provocando la muerte de un trabajador y daños materiales en la infraestructura.

Según el comunicado oficial del organismo con sede en Viena, las autoridades iraníes informaron que este es el cuarto bombardeo que sufre la central desde el pasado 28 de febrero, fecha en que se desencadenó la guerra tras las ofensivas de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El saldo del ataque y la situación radiológica El informe técnico detalló que, tras el ataque, un miembro del personal de protección física de la planta falleció alcanzado por un fragmento del proyectil, mientras que un edificio de la central resultó afectado por la onda expansiva y la metralla. OIEA confirmó que "no se reportó un aumento en los niveles de radiación".

La advertencia de la OIEA El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, expresó su "profunda preocupación" y fue categórico al señalar que las centrales nucleares y sus zonas aledañas "nunca deben ser atacadas". Grossi reiteró su llamado urgente a la "máxima moderación militar" para evitar un escenario de contaminación masiva.

Hace dos días, la agencia atómica rusa, Rosatom, dijo que iba a pedir un alto el fuego en Irán para evacuar la próxima semana a casi todo su personal de la central nuclear de Bushehr.