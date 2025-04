Turista argentina desaparecida en Cancún: el extraño hallazgo en su departamento

Según información de fuentes de la fiscalía de Quintana Roo, el departamento fue hallado en un estado de “abandono total” , lo que generó aún más incertidumbre sobre el paradero de Zerda. Entre los objetos encontrados se destaca su celular encintado y varias notas escritas a mano , presuntamente por ella. Por el momento, no se ha revelado el contenido de esos escritos.

La turista fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y desde entonces no se supo nada más sobre ella. En base a la información difundida, a l momento de su desaparición vestía una camisa sin mangas negra, un short claro y zuecos de goma blancos y verdes.

Un detalle que no pasó desapercibido para los investigadores es el lapso entre la desaparición y la denuncia que se presentó cuatro días después del último registro de Zerda. No obstante, desde la fiscalía aclararon que, por ahora, "su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito" .