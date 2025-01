Trump no descarta acciones económicas o militares para controlar Groenlandia y Panamá: “Los necesitamos”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de emplear medidas económicas o incluso militares para asegurar el control del Canal de Panamá y del territorio de Groenlandia.

Durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, y tras la reciente ratificación de su victoria electoral por parte del Congreso, Trump respondió a las inquietudes sobre su postura geopolítica respecto a ambos puntos mencionados.

En ese marco, ante la consulta puntual de si podía confirmar que no iba a recurrir a las fuerzas militares para ir sobre el Canal de Panamá y Groenlandia, el mandatario electo norteamericano respondió: “No puedo asegurarlo, para ninguno de los dos”.

“Puedo decir lo siguiente: los necesitamos por razones de seguridad económica. No me voy a comprometer a eso (a no avanzar en fuerzas armadas). Podría ocurrir que tengamos que hacer algo”, resaltó Trump.

Donald Trump asumirá como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Foto: Gentileza.

Los comentarios de Trump coinciden con una visita de su hijo, Donald Trump Jr., a Groenlandia, quien en sus redes sociales afirmó: “Groenlandia es un sitio estupendo y sus habitantes se beneficiarán enormemente si, y cuando, se conviertan en parte de nuestra nación”.

Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, ya había sido objeto de interés por parte de Trump en el pasado. Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, había asegurado que no estaba a la venta.

En tanto, sobre el Canal de Panamá, no es la primera vez que Trump se refiere a la posibilidad de recuperar el control del paso, que fue construido por Estados Unidos en 1914.

Para Trump, deben reducirse los precios de los peajes para los barcos estadounidenses. “Se burlan de nosotros porque creen que somos estúpidos. Pero ahora no somos estúpidos”, aseguró el líder republicano.