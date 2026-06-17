17 de junio de 2026 - 14:10

Tiene solo 15 años, recuerda cada detalle de su vida y hoy asombra a los científicos de todo el mundo

Investigadores de las universidades de Perugia y Roma confirman que el joven recuerda con exactitud eventos escolares, viajes y sucesos públicos desde su infancia.

La identidad del joven de 15 años permanece anónima.&nbsp;

La identidad del joven de 15 años permanece anónima. 

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Ilustración.
Por Cristian Reta

Un joven siciliano de 15 años ha sido identificado como la persona más joven del mundo con memoria autobiográfica superior o hipertimesia. Este caso, documentado por investigadores italianos y publicado en la revista científica Cortex, demuestra por primera vez de forma objetiva la existencia de esta capacidad cognitiva excepcional durante la adolescencia.

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El caso surgió cuando la madre del menor contactó a los investigadores al notar las dotes excepcionales de su hijo. Los científicos Valerio Santangelo, de la Universidad de Perugia, y Patrizia Campolongo, de la Sapienza de Roma, comenzaron a testearlo hace dos años, cuando el protagonista tenía apenas 13 años de edad. Hasta esta publicación, los registros de hipertimesia en adolescentes eran solo anecdóticos.

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Las tres categorías de recuerdos validadas por la ciencia

El estudio consistió en una serie de pruebas específicas diseñadas para verificar la veracidad de los relatos del adolescente. Los resultados demostraron que el joven es capaz de recordar con precisión absoluta tres tipos de información: eventos públicos vinculados a sus intereses personales, episodios cotidianos de su vida escolar y detalles minuciosos de viajes familiares que estaban documentados en fotografías.

Los expertos compararon las fechas y los detalles proporcionados por el joven con registros objetivos y archivos fotográficos, certificando una exactitud total. Esta condición, denominada hipertimesia o memoria autobiográfica superior, permite que el individuo acceda a su pasado de forma casi instantánea, recordando la fecha exacta de cada suceso de su vida. No se trata de un esfuerzo consciente por memorizar, sino de una capacidad intrínseca del cerebro del menor para registrar información de manera automática e indeleble.

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Un cerebro único para futuras investigaciones

Este hallazgo representa un hito para la comunidad científica internacional porque proporciona evidencia objetiva en una franja de edad donde nunca se había demostrado fehacientemente. El interés científico radica en entender cómo el cerebro procesa y almacena estos recuerdos de forma permanente durante el desarrollo cognitivo.

A diferencia de los memoristas tradicionales, este joven no utiliza reglas mnemotécnicas para retener datos. La investigación publicada en la revista Cortex analiza la relación entre la atención y la fijación de la memoria a largo plazo en sujetos que presentan este fenómeno desde edades tempranas.

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