Tiene 18 años, padece una rara enfermedad y ganó el Récord Guinness a la cara más peluda del mundo

Según los registros, esta condición genética es tan rara que, según Guinness World Records , solo se conocen 50 casos en todo el mundo desde la Edad Media . Por lo tanto, no es sorprendente que Lalit haya conseguido figurar en los libros de récords.

El joven, por su parte, está muy satisfecho con su logro . "Estoy sin palabras, no sé qué decir por qué estoy muy feliz de recibir este reconocimiento", expresó después de recibir el premio en febrero pasado.

Sin embargo, a pesar de su felicidad actual, su relación con la condición no siempre fue fácil: "Al principio, muchos compañeros de clase tenían miedo de mí, pero con el tiempo, cuando me conocieron, se dieron cuenta de que no era tan diferente".