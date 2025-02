Testigos colman la paciencia del juez del caso Rubiales por el beso a una jugadora de España: "Basta ya de chulería"

La segunda jornada del juicio al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales , en la Audiencia Nacional de España estuvo marcada por la intervención del juez Clemente Fernández-Prieto, quien realizó varias advertencias durante la sesión y se volvió viral en redes sociales . El acusado, testigos, abogados y fiscales no se salvaron del magistrado.

"¡Por favor! ¡Ya está bien! ¡Por favor! ¡Perdone! Mi paciencia está llegando a un límite. Viene aquí a declarar, basta ya de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería" , respondió el juez Fernández- Prieto, visiblemente enojado por la situación.

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que el magistrado tuvo que intervenir. Durante la jornada, realizó múltiples llamados de atención a testigos, a la fiscal y a los abogados de las partes. "Yo tampoco he entendido la pregunta, la considero contestada, no le estamos enjuiciando a usted", mencionó en respuesta a una pregunta que consideró fuera de lugar en el marco del caso.