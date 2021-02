Terroristas asesinaron al embajador italiano en la República Democrática del Congo

Un grupo armado no identificado atacó un convoy del Programa Mundial de Alimentos en el este de República Democrática del Congo y como resultado terminó con la vida de Luca Attanasio, embajador de Italia en Kinshasa.

La noticia fue confirmada por una fuente diplomática de alto rango en kinshasa y dijo que Attanasio “murió como consecuencia de sus heridas” según informó Télam. Minutos después desde Italia también confirmaron el deceso del funcionario de 43 años

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, tildó de “cobarde” al ataque, y el ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, que se vieron en Bruselas para una reunión con sus homólogos europeos, anunció su regreso anticipado a Roma para ponerse al frente de esta situación.

“Me enteré con gran consternación e inmenso dolor de la muerte hoy de nuestro Embajador en la República Democrática del Congo y de un soldado de los Carabinieri. Dos servidores del Estado que nos fueron arrebatados violentamente en cumplimiento de su deber. Las circunstancias de este brutal ataque aún no se conocen y no se escatimarán esfuerzos para esclarecer lo sucedido “, dijo el canciller en Twitter.

Mientras tanto, desde RDC, el Gobierno no dudó en acusar a un grupo rebelde de la etnia hutu de la vecina Ruanda.

“Un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue víctima de un ataque armado de elementos de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR)” en la provincia de Kivu del Norte, denunció en un comunicado el Gobierno congolés y aseguró que el saldo por ahora son tres muertos y cuatro secuestrados, de los cuales solo un o ha aparecido hasta ahora.

De visita con el PMA en el norte de Goma, ciudad principal de Kivu del Norte, el embajador y su convoy fueron blanco de un ataque por parte de desconocidos hacia las 10h15 locales (6:15 de Argentina).

Gravemente “herido de bala en el abdomen”, el embajador fue evacuado a un hospital de Goma “en un estado crítico”, pero no pudo ser salvado, precisó la fuente diplomática a la AFP.

Otras dos personas murieron en el ataque, dijo de su lado a la AFP el mayor Guillaume Djike, portavoz del ejército en la región de Kivu del Norte, sin precisar la identidad de las víctimas.

Las otras dos víctimas son el chofer y el guardaespaldas del embajador, un carabinieri llamado Vittorio Iacovacci, según informó hoy en Roma la Farmesina (Cancillería italiana).

El embajador viajaba en coche “en un convoy de la MONUSCO”, la Misión de Naciones Unidas presente en RDC desde hace 20 años, precisó el ministerio italiano en un comunicado.

Sin embargo, una fuente de la MONUSCO sostuvo que las víctimas se encontraban en un convoy de dos vehículos del PMA, sin presencia de la misión de las Naciones Unidas.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo estar “conmocionado por el ataque al convoy” y “las vidas perdidas”. “La UE permanecerá junto a la RDC y su población “para la” seguridad y la paz “, agregó Michel en Twitter.

Luca Attanasio es el segundo embajador europeo en funciones muerto por disparos en República Democrática del Congo, luego del francés Philippe Bernard el 28 de enero de 1993 en los disturbios que derivaron en saqueos en Kinshasa.

Attanasio había comenzado su carrera diplomática a finales de 2003, tras estudios de comercio en la Universidad Luigi Bocconi de Milán. Se inició en la dirección de Asuntos Económicos antes de trabajar en cuestiones africanas y cooperación internacional.

En el extranjero, fue nombrado primer jefe de la sección económica y comercial de la embajada en Berna (2006-2010) y luego cónsul general en Casablanca (2010-2013). Tras un paso por Roma, se convirtió en consejero en la embajada italiana en Nigeria en 2015 y dos años más tarde fue trasladado a RDCongo.

El ataque contra el convoy del PMA tuvo lugar en el territorio de Nyiaragongoal en el norte de Goma, ciudad más importante de la provincia de Kivu del Norte, escenario de violencia por parte de grupos armados desde hace más de 25 años.

Cerca del lugar del ataque se encuentran los feudos de los grupos armados FDLR (rebelión hutu ruandesa) y las milicias hutu congoleñas Nyatura. Rebeldes congoleños del grupo M-23 también están en la zona según un experto del barómetro de seguridad de Kivu.