Tensión en Medio Oriente: Trump amenazó a Irán con "cumplir su misión con rapidez y violencia".

La tensión en Oriente Medio sigue en aumento luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , lanzara una dura advertencia a Irán . A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que la flota naval estadounidense enviada a la región está lista para " cumplir su misión con rapidez y violencia ", comparando la situación con la operación en Venezuela.

"Al igual que en Venezuela, (la flota) está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez", y con "violencia si es necesario" , escribió Trump. El mensaje llega en un momento crítico, con el portaaviones nuclear Abraham Lincoln y un "enorme" contingente de la Armada dirigiéndose hacia la costa iraní con "rapidez", "determinación" y "entusiasmo".

Trump no solo amenazó, sino que también recordó el pasado conflicto entre Israel e Irán en junio de 2025, conocido como la Guerra de los Doce Días , donde Estados Unidos intervino con la "Operación Martillo de Medianoche" .

"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial! Como ya le dije a Irán una vez, ¡ LLEGUEN A UN ACUERDO ! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche", rememoró el presidente republicano. Esa contienda "supuso una gran destrucción para Irán", Trump alertó que la próxima embestida "será mucho peor": "No dejen que eso vuelva a suceder" .

Pese a la escalada, el presidente estadounidense también expresó su esperanza de que Irán se siente "pronto" a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo " justo y equitativo " para todas las partes, en el que se garantice la ausencia de "armas nucleares" .

Los motivos de la movilización de Estados Unidos a Irán

La orden de Trump de enviar la flota se dio tras las masivas protestas que sacudieron Irán desde finales de diciembre de 2025, especialmente las del 8 y 9 de enero, las cuales fueron sofocadas violentamente por el régimen islámico y dejaron más de 6.000 muertos.

Irán El Gobierno iraní reprimió las manifestaciones y mató a más de 6.000 personas.

La respuesta de Irán a las amenazas de Trump

Por su parte, el Gobierno iraní respondió este mismo miércoles, señalando que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos.

"Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país", indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una "respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada", añadió.

Ghariabadi indicó que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar "será un blanco legítimo para nosotros, y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva".