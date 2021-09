Sistema de Inteligencia Artificial castiga a los conductores de Amazon por errores que no comenten

Las cámaras de Inteligencia Artificial instaladas en las furgonetas de Amazon castigan a los conductores de los vehículos por faltas que no cometen.

Según una investigación del medio estadounidense Motherboard, dichas cámaras estarían atribuyéndoles errores a los trabajadores, lo que tendría como resultado en muchos casos una penalización económica.

En febrero de este año, la compañía se asoció con Netradyne, una empresa tecnológica de transporte que une inteligencia artificial y vídeo para crear “sistemas de seguridad líderes en la industria”.

Sin embargo, los choferes no recibieron bien la innovación ya que aseguran que cada día el sistema de cámaras les atribuye infracciones que no son tales.

Estos incidentes son enviados a la compañía y se usan para evaluar el desempeño del trabajador y determinar si se merece obtener bonificaciones, premios o pagos adicionales. De manera que estos fallos que en realidad no comenten les suponen una pérdida económica.

Motherboard habló con seis conductores de reparto de Amazon en EE.UU y con el propietario de una empresa de reparto de Amazon en Washington, quien dijo que, en lugar de fomentar la conducción segura, las cámaras Netradyne castigan regularmente a los conductores por los llamados ‘events’ (incidentes), informó 20 Minutos.

“Observan cada movimiento que hacemos. Me han ‘criticado’ por estar demasiado cerca de otro vehículo. Si miro por los espejos para asegurarme de que estoy seguro para cambiar de carril, me llama la atención como una distracción, porque mi cara está vuelta para mirar por el retrovisor. Personalmente, no me sentía más seguro con una cámara observando cada uno de mis movimientos”, explicó el ex conductor de Alabama.