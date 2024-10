“Si no se van, morirán”: el desesperado llamado para evacuar Florida ante la llegada del huracán Milton

Con la bahía de Tampa en alerta máxima, las autoridades han emitido un llamado urgente para evacuar la costa oeste de Florida ante la llegada del devastador huracán Milton, que alcanzó la categoría 5 y amenaza con causar graves inundaciones y marejadas ciclónicas de hasta 4,5 metros. Esta peligrosa tormenta, que podría ser una de las peores en los últimos 100 años, impactaría tierra el miércoles por la noche.

El presidente Joe Biden advirtió que el huracán Milton podría igualar o superar la destrucción causada por los ciclones Ian y Helene, que afectaron la misma región. Ante este panorama, las autoridades locales y estatales están exhortando a los residentes a abandonar sus hogares en zonas de evacuación obligatoria. “Si se quedan en estas áreas, morirán”, advirtió la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, enfatizando la gravedad de la situación.

Ciudades turísticas como Clearwater, Sarasota, Fort Myers y Cape Coral han sido desalojadas, mientras los residentes huyen hacia el norte. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a la población a no subestimar los riesgos y a tomar todas las precauciones posibles. Al mismo tiempo, se están realizando esfuerzos para remover los escombros dejados por el huracán Helene, aunque se teme que no se logre limpiar todo antes de la llegada de Milton.

La señalización de la autopista anuncia la inminente llegada del huracán Milton y las zonas de evacuación el martes 8 de octubre de 2024, en Port Richey, Florida (Foto AP/Mike Carlson)

“Estamos hablando de valores de marejadas ciclónicas superiores a los techos”, dijo Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida. “Por favor. Si se encuentra en el área de la Bahía de Tampa, debe evacuar. Si han pedido su orden de evacuación, les ruego, les imploro, que evacuen. Las muertes por ahogamiento debido a marejadas ciclónicas se pueden prevenir al 100% si se van. Tuvimos situaciones en las que la gente murió ahogada en el huracán Ian. Si simplemente hubieran cruzado el puente desde Estero Bay o Sanibel Island hasta el primer refugio disponible que tuviera capacidad, todavía estarían vivos”, alertó.

El lunes las autopistas empezaron a cargarse en sentido norte, en un 150% comparado a su nivel normal, según datos del Estados de Florida. El tráfico es más lento que el habitual, pero a buen ritmo. La nafta escasea, y muchas de las estaciones cercanas a la ruta están encintadas con la inscripción “Fuera de servicio”.

La remoción de escombros es otra de las carreras contra el tiempo. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo este martes en conferencia de prensa que aun si el estado continuara con su recolección las 24 horas del día, los 7 días de la semana hasta el miércoles por la mañana, no podría confirmar que llegarán a retirar todos los escombros del huracán Helene.

El huracán Milton. (AP)

En las últimas 48 horas, el Departamento de Transporte de Florida ha retirado 1200 camiones cargados de escombros. Cualquier elemento que quede en la calle puede ser un misil ante la llegada de Milton.

Priceline y Expedia han creado páginas para los floridanos que buscan una evacuación, y el estado se asoció con Uber para ofrecer viajes gratuitos a los refugios del condado.

La política también se filtró en el desastre climático. Funcionarios locales salieron a desmentir que no fueran a cortar la electricidad de antemano, y dijeron que están equipados con todas las patrullas necesarias pese a los rumores contrarios generados por las declaraciones de Donald Trump, quien dijo que los funcionarios del gobierno de Joe Biden han estado “haciendo todo lo posible para no ayudar a la gente en las zonas republicanas”.

DeSantis a su vez, cruzó a la vicepresidenta Kamala Harris, quien lo acusó de no contestar sus llamados. “Ella no tiene ningún papel en esto. De hecho, ha sido vicepresidenta durante tres años y medio. He lidiado con varias tormentas bajo esta administración. La gente necesita desesperadamente apoyo en este momento, y jugar juegos políticos en estas situaciones de crisis es absolutamente irreconciliable y es egoísta”, le contestó por los medios nacionales.