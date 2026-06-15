Se viene la segunda ola de calor en junio: pronostican temperaturas de hasta 40 grados y un aire sofocante

El nivel de congelación subirá por encima de los 4500 metros, provocando anomalías de hasta 12 grados sobre el promedio habitual en diversas regiones del territorio.

El avance de un promontorio anticiclónico subtropical, conocido como anticiclón africano, marcará el inicio de una nueva ola de calor. Esta estructura de alta presión funcionará como un escudo atmosférico, eliminando las lluvias y elevando las temperaturas muy por encima de los promedios históricos durante la próxima semana.

El fenómeno se origina por el desplazamiento de masas de aire cálido desde latitudes subtropicales del norte de África. Aunque inicialmente son secas, estas corrientes experimentan una transformación física al cruzar superficies marítimas, cargándose de humedad antes de impactar en las zonas costeras y llanuras del interior.

image Origen sahariano y el fenómeno de la humedad extrema Las corrientes de aire provenientes de regiones como Argelia, Túnez y Libia atraviesan el mar para establecerse en Italia. Este proceso de carga de humedad genera un ambiente sofocante, especialmente en las zonas litorales, donde la combinación de altas temperaturas y vapor de agua dificulta la regulación térmica natural.

A partir del miércoles, el termómetro iniciará una escalada generalizada en el país con máximas que superarán los 34 grados en gran parte del territorio. Las proyecciones matemáticas indican que este aumento será progresivo, alcanzando picos de intensidad hacia el jueves y el viernes, coincidiendo con el inicio astronómico de la temporada estival.

image Anomalías térmicas en altura y riesgo en zonas de montaña La gravedad de esta segunda ola de calor de junio radica en que no solo afecta a las tierras bajas. Se esperan anomalías térmicas de entre 8 y 10 grados en altura, lo que elevará el nivel de congelación a cotas superiores a los 4500 metros en los Alpes y Apeninos. En las zonas montañosas, las temperaturas a 1000 metros de altitud podrían rozar los 30 grados, un valor excepcional.