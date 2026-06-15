15 de junio de 2026 - 10:49

Se viene la segunda ola de calor en junio: pronostican temperaturas de hasta 40 grados y un aire sofocante

El nivel de congelación subirá por encima de los 4500 metros, provocando anomalías de hasta 12 grados sobre el promedio habitual en diversas regiones del territorio.

Nueva ola de calor: cuáles serán la zonas afectadas.&nbsp;

Nueva ola de calor: cuáles serán la zonas afectadas. 

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Por Cristian Reta

El avance de un promontorio anticiclónico subtropical, conocido como anticiclón africano, marcará el inicio de una nueva ola de calor. Esta estructura de alta presión funcionará como un escudo atmosférico, eliminando las lluvias y elevando las temperaturas muy por encima de los promedios históricos durante la próxima semana.

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El fenómeno se origina por el desplazamiento de masas de aire cálido desde latitudes subtropicales del norte de África. Aunque inicialmente son secas, estas corrientes experimentan una transformación física al cruzar superficies marítimas, cargándose de humedad antes de impactar en las zonas costeras y llanuras del interior.

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Origen sahariano y el fenómeno de la humedad extrema

Las corrientes de aire provenientes de regiones como Argelia, Túnez y Libia atraviesan el mar para establecerse en Italia. Este proceso de carga de humedad genera un ambiente sofocante, especialmente en las zonas litorales, donde la combinación de altas temperaturas y vapor de agua dificulta la regulación térmica natural.

A partir del miércoles, el termómetro iniciará una escalada generalizada en el país con máximas que superarán los 34 grados en gran parte del territorio. Las proyecciones matemáticas indican que este aumento será progresivo, alcanzando picos de intensidad hacia el jueves y el viernes, coincidiendo con el inicio astronómico de la temporada estival.

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Anomalías térmicas en altura y riesgo en zonas de montaña

La gravedad de esta segunda ola de calor de junio radica en que no solo afecta a las tierras bajas. Se esperan anomalías térmicas de entre 8 y 10 grados en altura, lo que elevará el nivel de congelación a cotas superiores a los 4500 metros en los Alpes y Apeninos. En las zonas montañosas, las temperaturas a 1000 metros de altitud podrían rozar los 30 grados, un valor excepcional.

En las llanuras del norte y los valles del centro, el impacto será más severo hacia el final de la semana. Los modelos indican que se podrían registrar valores de hasta 40 grados, consolidando un ambiente abrasador que persistirá durante varios días. Solo el extremo sur del país podría presentar temperaturas ligeramente más bajas durante las primeras fases de este ascenso térmico.

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¿Cuánto durará la ola de calor y qué zonas serán las más afectadas?

Este escenario de calor intenso se mantendrá estable debido a la potencia del anticiclón, que bloquea cualquier frente de tormenta. La situación actual sugiere que el verano comenzará con condiciones climáticas extremas que desafían los registros históricos para este mes, afectando tanto la costa como la alta montaña.

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