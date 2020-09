Se divorció de su esposa y sorprendió a todos cuando se casó con su suegra 30 años mayor que él

Un hombre en el Reino Unido lejos de llevarse mal con su suegra, se enamoró y se casó con ella. Clive Blunden se divorció de su mujer, con quien llevaba 8 años casado, y empezó una relación amorosa con su suegra.

Clive junto a Irene, su ex mujer, se casaron, tuvieron dos hijas, Sarah y Tanya y luego de ocho años casados se divorciaron en 1985. Cuatro años más tarde él comenzó a salir con Breda, la abuela de sus hijas. A medida que la relación avanzaba quiso proponerle matrimonio, pero terminó detenido porque en ese momento era ilegal.

La legislación cambió en 2007 y ese mismo año le volvió a pedir matrimonio. “De inmediato, me arrodillé y le propuse matrimonio a Brenda. Tenía lágrimas en los ojos”. “La gente pensó que no duraríamos, pero somos más fuertes que nunca. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y hay algo de magia”, contó Clive.

En diálogo con el medio británico The Mirror Brenda dijo: “Puedo ser un poco discutidora, pero él me calma. Nos enamoramos. Una noche, me llevó a tomar una copa y terminamos besándonos”.