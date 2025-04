Rusia prohibió la Fundación Elton John contra el VIH y la declaró "indeseable"

Según indicaron en el comunicado oficial, la principal razón de la prohibición está en que la fundación “apoya a asociaciones públicas sobre prevención y lucha contra el sida entre los grupos más vulnerables (...) y busca superar la discriminación y el abandono de personas con VIH y personas con ideas no tradicionales”. No obstante, el texto agrega que, “en un aspecto más general, se centra en la promoción de las relaciones sexuales no tradicionales, los modelos familiares occidentales y la reasignación de género”.