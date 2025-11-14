Regresaron a la Tierra astronautas de una misión China tras quedar varados en el espacio

Los astronautas chinos Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie , integrantes de la misión Shenzhou-20 , regresaron este viernes a la Tierra después de un retraso provocado por el riesgo de impacto de fragmentos de basura espacial contra la estación Tiangong.

El aterrizaje se produjo esta mañana en el campo de Dongfeng, en la región de Mongolia Interior, a bordo de la nave Shenzhou-21, utilizada como vehículo de emergencia.

Durante la maniobra de retorno, la Shenzhou-21 completó con normalidad la separación del módulo de órbita y del módulo de propulsión antes de descender sobre Dongfeng. Tras tocar tierra, equipos médicos confirmaron que los tres taikonautas se encontraban en “buen estado físico”, según informaron medios estatales chinos.

El cambio de nave se debió a que la Shenzhou-20 , originalmente destinada para traer de regreso a la tripulación, presentó microfisuras en una de sus ventanas, probablemente causadas por el impacto de basura espacial.

Ante el riesgo que esto suponía para un descenso seguro, la Agencia de Misiones Espaciales Tripuladas de China (AEMT) descartó su uso y mantuvo la cápsula en órbita para someterla a pruebas adicionales.

Más de 200 días en órbita

Lanzada a finales de abril, la Shenzhou-20 llevó a los tres astronautas a la estación Tiangong para una misión de 204 días en los que realizaron actividades extravehiculares, investigaciones científicas y trabajos de mantenimiento destinados a consolidar la operatividad del complejo orbital. Sus experimentos abarcaron áreas como física de microgravedad, ciencia de materiales y biología espacial.

Desde el 1 de noviembre, y tras la llegada de la tripulación de relevo a bordo de la Shenzhou-21, los tres taikonautas convivieron con sus sucesores mientras se completaban las verificaciones de seguridad previas al retorno. Ahora, con el aterrizaje confirmado, concluye oficialmente una de las estancias más prolongadas en la estación espacial china.