Qué dijo Trump tras el intento de asesinato: “No tendremos miedo”

El expresidente estadounidense Donald Trump se expresó en las redes sociales sobre el atentado y aseguró que el balazo que recibió en un mitin en Pensilvania “perforó” parte de su oreja derecha.

“Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania”, comenzó su mensaje en la plataforma Truth Social.

“Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país”, continuó el expresidente.

Donald Trump fue atacado en Pensilvania mientras brindaba un acto de campaña.

A continuación, confirmó que el tirador “ya está muerto” y relató el momento en que fue atacado. “Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando”.

La publicación de Donald Trump en Truth Social tras el ataque.

Luego en otra publicación escribió: “Gracias a todos por los pensamientos y oraciones ayer. Como si hubiese sido Dios solo el que evitó lo impensable de que pasara. No tendremos miedo, sino que nos mantendremos fuertes en nuestra fe y desafiante frente al mal”.

Truth Social, la red social donde Trump compartió su mensaje, se lanzó a principios de 2022, un año después de que Twitter (ahora conocido como X) y Facebook bloquearan las cuentas del expresidente por incitar el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Desde entonces, ambas plataformas restablecieron las cuentas de Trump, aunque el magnate sigue publicando casi exclusivamente en Truth Social.

CÓMO FUE EL INTENTO DE ASESINATO A TRUMP

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, resultó con una herida leve en medio de un tiroteo que se produjo ayer por la tarde mientras daba un discurso de campaña en Pensilvania. Las autoridades aseguraron que su atacante fue abatido.

Uno de los asistentes también falleció, mientras que otro resultó herido, aparentemente alcanzados por los disparos que efectuó el agresor. Steve Cheung, su portavoz, aseguró que Trump “se encuentra bien” mediante un comunicado que dio a conocer poco después del hecho, que causó conmoción en todo el mundo.

La secuencia de la bala atravesando la oreja de Donald Trump. Foto: The New York Times.

“El expresidente Trump agradece a los servicios de seguridad y de primeros auxilios la rapidez de acción durante este acto despreciable. Él está bien, luego de su atención en una instalación médica local”, dijo Cheung.

Mientras hablaba ante sus seguidores en la ciudad de Butler, se escucharon varias detonaciones y se vio a Trump tomándose la oreja derecha con algunas manchas de sangre en su rostro. Inmediatamente, Trump fue evacuado por los integrantes del servicio secreto, quienes lo trasladaron a otra dependencia donde le dieron atención médica.

Según el fiscal de distrito, “el atacante fue abatido”, mientras que otras dos personas que estaban en la reunión resultaron heridas, aunque una de ellas murió horas después. Imágenes tomadas por asistentes al mitin muestran que el tirador estaba ubicado sobre el tejado de un edificio cercano, desde donde efectuó los disparos con un rifle.

El expresidente estadounidense Donald Trump es evacuado del escenario por el servicio secreto después de un incidente durante un mitin de campaña en el Butler Farm Show Inc. en Butler, Pensilvania (EE.UU.). EFE/David Maxwell.

Por su parte, el presidente Joe Biden, rival de Trump en las elecciones de noviembre, recibió un informe inicial sobre el incidente en Pensilvania, según la Casa Blanca. Biden compareció ante los medios para repudiar el atentado: “No hay lugar en América para este tipo de violencia. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir este país. No podemos permitir que esto ocurra. No podemos consentir esto”.

La seguridad de los expresidentes corresponde al servicio secreto, y Trump tiene asignada una amplia escolta que lo acompaña a todas partes.

Trump lidera las encuestas para las elecciones del 5 de noviembre, en las que se enfrentará a Biden, quien lo derrotó en los comicios de 2020.