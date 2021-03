Por la pandemia cerró el único bar de un pueblo y ahora reclaman al dueño que lo venda para poder reabrirlo

La historia del bar The Rose and The Crow es más que interesante. Todo comenzó en el año 2012, cuando Gillian y Adrian Bayford tuvieron la fortuna de ganar el premio Euromillón, en el cual obtuvieron la suma de 148 millones de libras (el equivalente a 170 millones de euros). Lo que para muchos puede ser un sinónimo de felicidad, para el matrimonio fue la causa del divorcio y, según sus propias palabras, su vida se había vuelto miserable.

Bayford, luego de un breve paso por Australia, decidió empezar de cero en su pueblo natal Ashdon, en el Reino Unido, y allí fue donde decidió comprar el único pub de la localidad.

Sin embargo, en el confinamiento Adrian fue hasta Escocia y se estableció temporalmente allí para estar más cerca de sus hijos. Aunque dejó el local con un encargado, a causa de la pandemia el bar tuvo que cerrar en julio de 2020 y aún no ha vuelto a abrir sus puertas.

Gillian y Adrian Bayford luego de ganar el Euromillón. Según ellos el origen de sus problemas. gentileza

Al ver que la situación no cambia y que ahora se puede hacer “vida normal”, los habitantes de Ashdon reclaman al dueño del pub que lo venda para que puedan abrirlo. De hecho cabe mencionar que el propio alcalde ha hablado con Bayford para pedirle por favor que abra el bar o se lo venda a alguien del pueblo.

Uno de los planes del pueblo es hacer una colecta para poder comprar The rose and the crown o bien decidir quién lo compra. El precio del sitio es de unos 350.00 euros y, en principio, saldrá a la venta a finales de mes, según el alcalde de Ashdon.