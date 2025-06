Polémica: reservaron para 18 personas y fueron 15, pero el restaurante les cobró como si estuvieran todos

Un grupo de 18 personas había reservado lugar en un restaurante para una comida grupal. Sin embargo, al momento de asistir, solo llegaron 15. A la hora del cobro llegó la sorpresa ya que el restaurante les cobró el total de la reserva , incluidos los tres menús correspondientes a quienes no se presentaron, sin previo aviso y desató una polémica en redes .

La situación se hizo pública a través del perfil de X (ex Twitter) “Soy Camarero” , cuenta española, dedicada a compartir experiencias de la vida diaria en la hostelería. A través de la captura de una reseña de Google se difundió el c omentario de uno de los comensales involucrados.

"Sin previo aviso, nos cobraron el menú de 3 personas que faltaron, pero esa comida y bebida no estaba ni en la mesa ni nos la dieron posteriormente. Me ha parecido un engaño y no volveré" expresó el usuario, molesto por la situación.