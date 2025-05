Cuánto cuesta hoy la docena de empanadas en el mítico restaurante "El Ferroviario"

La discusión sobre los precios , la inflación y el poder de compra estalló tras una frase de Ricardo Darín en televisión. El actor habló del valor de una docena de empanadas en un restaurante y la reacción no tardó en llegar: el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce y el debate se viralizó.

"Me cobraron $48.000 la docena", dijo Ricardo Darín

Todo comenzó en el programa de Mirtha Legrand, donde Darín lanzó un comentario que incomodó al oficialismo: "Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron 48.000 pesos la docena. Hay algo que no me termina de cerrar", dijo con tono preocupado.