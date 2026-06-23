Plantaron millones de abetos en los Alpes durante 90 años: el objetivo era proteger la montaña, pero destruyeron la biodiversidad

Científicos confirman que, tras 90 años de la plantación masiva de abetos realizada para proteger la cordillera alpina, la variedad de especies en la zona cayó un 50%.

Los Alpes se llenaron de árboles con la intencion de favorecer la biodiversidad, pero esto terminó provocando el efecto inverso.

Hace 90 años, Italia inició un proyecto masivo de reforestación en los Alpes utilizando millones de abetos. El objetivo era proteger la montaña de la erosión y el colapso del suelo. Sin embargo, un análisis científico reciente confirma que esta intervención ha tenido un costo ambiental imprevisto: la biodiversidad en estas áreas se ha reducido a la mitad.

El proyecto original buscaba estabilizar los terrenos montañosos mediante la creación de bosques densos. En aquel momento, la prioridad de las autoridades era la protección geológica y no la complejidad biológica de la región. Esta decisión de plantar una sola especie a gran escala alteró profundamente los ecosistemas naturales que antes albergaban una variedad mucho mayor de vida.

image ¿Qué impacto tuvieron los monocultivos tras casi un siglo? Los científicos han comparado estas áreas reforestadas con bosques nativos y han encontrado una simplificación extrema de la vida silvestre. La uniformidad de los abetos crea un entorno donde pocas especies pueden prosperar. Esto ocurre porque el dosel denso de estos árboles bloquea la luz solar hacia el suelo, impidiendo que otras plantas y microorganismos sobrevivan en la superficie.

La investigación subraya que los monocultivos funcionan como desiertos biológicos. Aunque el paisaje parece verde a simple vista, la realidad bajo las ramas es de una pobreza ecológica alarmante. La pérdida de diversidad afecta desde insectos y aves hasta hongos y plantas pequeñas que son fundamentales para la salud del suelo y la resiliencia climática del entorno alpino.

image Por qué la plantación masiva de árboles puede ser contraproducente Este hallazgo llega en un momento crítico para las políticas ambientales globales. Actualmente, muchos programas de compensación de carbono apuestan por la plantación masiva de árboles como solución principal. El caso de los Alpes italianos demuestra que la reforestación sin una planificación que respete la diversidad nativa puede ser perjudicial para el ecosistema a largo plazo.