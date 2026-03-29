29 de marzo de 2026 - 17:51

Pesca récord en Florida: capturaron un pez espada de 227 kilos

La captura, considerada poco frecuente por su tamaño, se produjo durante una excursión de pesca con turistas y sorprendió incluso a los expertos.

Un pez espada de más de 220 kilos fue capturado en los Cayos de Florida.

Un pez espada de más de 220 kilos fue capturado en los Cayos de Florida.

Foto:

Instagram / @captjoserodriguez
Por Redacción Mundo

Un impresionante ejemplar de pez espada de 227 kilos fue capturado en los Cayos de Florida, en una jornada de pesca que se extendió durante más de cinco horas y que sorprendió incluso a pescadores experimentados.

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El responsable de la hazaña fue José Rodríguez Jr., un joven capitán de 25 años que lidera excursiones en alta mar y que aseguró no haber visto un ejemplar de semejante tamaño en su carrera.

Un pez espada de más de 220 kilos fue capturado en los Cayos de Florida
Un pez espada de más de 220 kilos fue capturado en los Cayos de Florida.

Un pez espada de más de 220 kilos fue capturado en los Cayos de Florida.

Una batalla en alta mar

La captura se produjo el 18 de febrero, cuando Rodríguez y su equipo detectaron al pez espada durante una salida con una familia que celebraba una graduación. Lo que parecía una jornada habitual se transformó en una intensa pelea.

“Fue una lucha y una batalla”, relató el capitán, al describir el esfuerzo necesario para dominar al animal, que exigió cinco horas de combate y otros 30 minutos para poder asegurarlo junto a la embarcación.

La magnitud del ejemplar obligó a tomar medidas especiales para su conservación a bordo, ya que no podía ser almacenado de manera convencional. El equipo lo mantuvo en cubierta, cubierto con hielo y enfriado con agua salada.

Capturas de este tipo son poco frecuentes. En los últimos años, solo se registraron algunos casos similares en Estados Unidos, como los logrados frente a las costas de Islamorada, donde se han documentado ejemplares aún mayores.

Rodríguez, sin embargo, relativizó el logro: “Se trata simplemente de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado”, afirmó.

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