Papa León XIV reiteró su condena a la guerra en Oriente Medio: "Dios no bendice ningún conflicto"

El Sumo Pontífice pidió por la paz y cuestionó a los países involucrados en el conflicto. "Ningún interés puede valer la vida de los más débiles"

Este viernes, el papa León XIV reiteró su condena a la guerra con Irán, al afirmar que “Dios no bendice ningún conflicto” y que no se pone del lado de quienes lanzan bombas.

A través de un posteo compartido en X, el Sumo Pontífice sostuvo que se viven tiempos de violencia absurda e inhumanada en Medio Oriente "profanados por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin ningún respeto por la vida humana". Asimismo, pidió nuevamente por la vida de los más débiles, como los niños y las familias. "Ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente", sentenció

Embed Dio non benedice alcun conflitto. Chi è discepolo di Cristo, principe della pace, non sta mai dalla parte di chi ieri impugnava la spada e oggi lancia le bombe. Non saranno le azioni militari a creare spazi di libertà o tempi di #pace, ma solo la paziente promozione della… — Papa Leone XIV (@Pontifex_it) April 10, 2026 En su mensaje, apuntó contra los líderes de los países involucrados en el conflicto y aseguró que el diálogo entre los pueblos es la mejor alternativa a la paz. "No serán las acciones militares las que creen espacios de libertad ni tiempos de paz , sino únicamente la promoción paciente de la convivencia y el diálogo entre los pueblos".

El Papa cuestionó las palabras de Donald Trump El pasado martes, el papa León XIV afirmó que las amenazas de Donald Trump contra el pueblo de Irán son “verdaderamente inaceptables”, horas después de que el presidente estadounidense publicara en redes sociales que “toda una civilización morirá esta noche”, mientras se acercaba el plazo impuesto por Estados Unidos para abrir el estrecho de Ormuz.

“Hay cuestiones de derecho internacional aquí, pero hay mucho más. Es un tema moral, por el bien de toda la población” expresó el Sumo Pontífice a la prensa desde Castel Gandolfo, residencia papal ubicada al sureste de Roma.