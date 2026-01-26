26 de enero de 2026 - 09:50

Ni Argentina ni Brasil: la IA reveló qué dos países de Sudamérica sobrevivirían a una Tercera Guerra Mundial

Si estallara un conflicto total, solo dos países tendrían las condiciones para subsistir. Descubrí por qué la IA descarta al resto de la región y qué pasaría con Argentina.

Por Cristian Reta

Ante el resurgimiento de las tensiones globales, una simulación de inteligencia artificial analizó qué países latinoamericanos poseen las condiciones geográficas y sociales necesarias para subsistir a una Tercera Guerra Mundial. Los resultados señalan solo dos refugios seguros (de los cuales Argentina no es uno), revelando datos determinantes sobre por qué las potencias regionales tradicionales quedarían expuestas hoy.

La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial es un tema que ha vuelto con fuerza a la discusión pública. En este contexto, un análisis realizado con el modelo de inteligencia artificial ChatGPT evaluó qué naciones de América Latina estarían mejor preparadas para enfrentar un escenario de crisis total.

image

Para llegar a esta conclusión, la IA analizó factores críticos como la disponibilidad de agua y alimentos, la matriz energética, la estabilidad institucional y la distancia geográfica de los focos principales de conflicto.

Por qué Chile y Uruguay son los refugios elegidos

Según la simulación, Chile y Uruguay presentan las mayores probabilidades relativas de continuidad social e institucional. La clave de su supervivencia no reside en su poder militar, sino en su baja visibilidad como objetivos estratégicos y en su capacidad de autoabastecimiento.

image

En el caso de Chile, la IA destaca barreras naturales infranqueables como la Cordillera de los Andes. Además, su extensa costa en el Pacífico Sur y la bajísima densidad poblacional de sus zonas australes ofrecen rutas de suministro seguras y refugios naturales. Su matriz energética diversificada, que integra energía hídrica, solar y eólica, le otorga una autonomía vital.

Uruguay, por su parte, se distingue por factores humanos y geográficos únicos:

  • Posee una población reducida que facilita la gestión de recursos.
  • Cuenta con una estabilidad política superior a la media regional.
  • Tiene abundancia de agua dulce y una red eléctrica con fuerte aporte de energías renovables.
  • Mantiene un perfil internacional moderado, lo que reduce las chances de ser blanco de ataques directos.

El riesgo oculto para Argentina y las potencias vecinas

El análisis de la inteligencia artificial arroja una advertencia para los países que suelen considerarse líderes en la región. El modelo descarta a naciones con alta exposición a nodos estratégicos o con infraestructuras industriales sensibles que podrían convertirse en blancos militares.

México queda fuera de la zona segura por su frontera y conexión crítica con Estados Unidos, mientras que Brasil concentra una infraestructura estratégica que lo pone en peligro. Colombia y Perú también fueron evaluados negativamente por su cercanía a rutas marítimas esenciales del Pacífico.

image

¿Qué pasa con Argentina? Aunque cuenta con un territorio vasto y recursos abundantes, la IA identificó factores de riesgo estructurales que complican su supervivencia. Su gran extensión territorial, sumada a activos energéticos clave y puertos sobre el Atlántico, aumenta significativamente la posibilidad de impacto durante un conflicto mayor.

Es fundamental recordar que este análisis es una simulación orientativa diseñada para discutir escenarios hipotéticos y no una predicción del futuro. No obstante, el estudio pone el foco en que, en un mundo en crisis, las barreras naturales y la autonomía energética se consolidan como los activos estratégicos más valiosos.

