Murió uno de los jóvenes argentinos atacados a machetazos en México

Murió Benjamín Gamond, uno de los jóvenes cordobeses que habían sido atacados a machetazos cuando estaban de vacaciones en una playa de México.

El joven de 23 años era el que estaba más complicado de los tres. Había recibido tres golpes en la cabeza y estaba internado en un hospital de alta complejidad. Ayer

“La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, informaron en las redes sociales.

La familia de Benjamín Gamond confirmó la terrible noticia.

Así fue el ataque a los tres argentinos en México

La mamá de Santiago Lastra, quien junto a Benjamín Gamond y una amiga fueron víctimas de un feroz ataque, contó a TN cómo fue el suceso: “Fue algo insólito, espantoso e inesperado”, comenzó la madre indignada por la situación que pasaron los jóvenes que se encuentran internados por la gravedad de las heridas.

“Santiago me llamó desde el teléfono de una enfermera. Ellos estaban de vacaciones en la isla y habían llegado hace dos días. El viernes estaban almorzando en un restaurante chiquito en la playa, un bolichito de playa, y un loco los atacó por atrás con un machete”, narró la mamá. “Atacó a Benja que es el que está más grave”, enfatizó.

El agresor fue detenido. Gentileza: TN.

La mujer explicó que no hay motivo del ataque: “no hubo ningún motivo, que ellos sepan (...) Ellos estaban de lo más tranquilos, recién llegaban al lugar y tampoco conocían a tanta gente”.

“Estaban de vacaciones en una reserva, en un lugar súper tranquilo, re contentos y felices... pero se encontraron con este loco que los atacó con un machete y lo dejó a Benja en terapia intensiva”. Benjamín tiene 23 años y resultó gravemente herido en la cabeza. Fue internado en terapia intensiva en el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, Oaxaca.

Benjamín se encuentra en grave estado. Gentileza: TN.

Ante la consulta por las lesiones que sufrió su hijo comentó: “Santiago tiene un corte en el brazo, una fractura en la mano y un corte en la mano, porque la fractura es a raíz del machetazo”. “A Benja le dio tres machetazos en la cabeza”, agregó.

A pesar de la gravedad y lo inusual de la situación, la mamá indicó que mantiene una comunicación constante con la embajada y el consulado argentino en México, quienes le brindan el asesoramiento necesario. “La atención médica ha sido muy buena todo el tiempo y hemos tenido desde el inicio el apoyo de Cancillería... inmediatamente una persona se comunicó conmigo y me estuvo asesorando sobre todo lo que podían averiguar estando ahí” finalizó la mujer.

Después del ataque, cuyos motivos aún no han sido determinados, las víctimas recibieron ayuda de los lugareños y fueron trasladadas en una lancha al varadero de El Zapotalito. Desde allí, fueron llevadas en dos ambulancias de Protección Civil Municipal a un hospital en Puerto Escondido, donde se les diagnosticaron lesiones graves.

Mientras tanto, los testigos del incidente alertaron a la Policía, que acudió al lugar poco después del ataque y logró encontrar y detener al agresor. El agresor fue identificado como Cruz Irving, un joven de 21 años originario del municipio de Ometepec, Guerrero.