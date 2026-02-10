Lobos de Chernóbil desafían la radiación y muestran resistencia al cáncer en hallazgo descomunal

A casi cuatro décadas del desastre nuclear , la fauna de Chernóbil desafía toda lógica biológica conocida hasta hoy. Investigadores de la Universidad de Princeton descubrieron que los lobos de la zona no solo sobreviven a la radiación extrema, sino que muestran una resistencia al cáncer que podría cambiar el futuro de la ciencia.

Los animales que habitan la zona de exclusión respiran y consumen alimentos en un entorno que, en teoría, debería ser letal para cualquier mamífero. Sin embargo, la población de lobos grises no solo se mantiene estable, sino que en algunos sectores es mucho más densa que en reservas naturales cercanas que no están contaminadas.

Este fenómeno despertó el interés de un equipo liderado por la bióloga Cara N. Love , quienes durante años han seguido a estos ejemplares utilizando collares con GPS y dosímetros. Estos dispositivos permiten estimar con precisión cuánto "baño" de radiación acumulan los lobos en su vida diaria mientras se mueven por el área restringida.

Los resultados preliminares, presentados en conferencias científicas, sugieren que estos lobos muestran señales biológicas compatibles con una mayor tolerancia al daño celular . Lo más sorprendente es que estas adaptaciones están directamente relacionadas con la respuesta inmune frente a la formación de tumores.

Al ser depredadores ápice, estos animales reciben la radiación de manera acumulativa a través de la cadena trófica. A pesar de esta exposición sostenida, han desarrollado una capacidad para mantener su funcionalidad biológica que desafía los manuales de biología tradicionales. El equipo de investigación compara sus perfiles celulares con poblaciones de referencia para entender esta "firma" biológica única.

image

Un laboratorio involuntario con pistas para la medicina

Chernóbil se ha transformado, desde el accidente de 1986, en un campo de estudio sin precedentes sobre la vida bajo estrés radiactivo crónico. Antes de este hallazgo en lobos, ya se habían detectado cambios en otras especies, como la rana arborícola oriental, que desarrolló una piel más oscura como mecanismo de protección.

Incluso se han analizado perros que viven en las cercanías de la central, detectando poblaciones genéticamente diferenciadas. No obstante, el caso de los lobos es el más prometedor para la investigación oncológica humana, ya que entender qué rutas biológicas están implicadas en su resistencia podría ayudar a comprender mejor la respuesta al daño por radiación en personas.

image

Qué significa este hallazgo para el futuro humano

A pesar del entusiasmo que genera la noticia, los expertos piden cautela y advierten que no se trata de un "antídoto" inmediato. Los hallazgos, publicados en Cancer Research, representan una historia científica viva que aún requiere años de verificación y comparación con otros animales.

Es necesario separar los factores genéticos de otros elementos del entorno, como la dieta o la ausencia de presión humana en la zona, algo que también influye en la recuperación de la vida salvaje. Mientras tanto, estos lobos mutantes siguen demostrando que la naturaleza es capaz de adaptarse a los escenarios más extremos, ofreciendo lecciones invaluables para la medicina moderna.