Líbano expulsa al embajador de Irán: el grupo Hezbolá condenó la decisión y "exigió su revocación"

El Gobierno de Líbano decidió expulsar al embajador de Irán tras acusarlo de intervenir en cuestiones internas, en una medida que profundiza el conflicto diplomático entre ambos países. La decisión generó una rápida reacción del grupo Hezbolá, que “cuestionó con dureza” la postura oficial .

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Las autoridades libanesas sostienen que el diplomático cruzó límites establecidos en las normas internacionales, lo que motivó su declaración como persona no grata y la orden de abandonar el territorio en los próximos días.

El ministerio libanés de Exteriores afirmó que el diplomático iraní, Mohammad Reza Sheibani, había realizado declaraciones sobre la política interna del Líbano , evaluado decisiones del gobierno y se había reunido con grupos libaneses no oficiales sin coordinación previa.

Convocó al encargado de negocios de Irán, Toufic Samadi Khoshkhoo, para comunicarle la decisión y solicitó la salida del embajador antes del domingo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores libanés anuncia la retirada de la acreditación del embajador iraní nombrado para Líbano, Mohammad Reza Sheibani, y le da hasta el domingo para abandonar Líbano. Los ataca Israel y retiran la acreditación a Irán. Vaya nivel de sumisión... pic.twitter.com/AM8gFKBJhB

Líbano también llamó a consultas a su embajador en Irán por presuntas violaciones de las normas diplomáticas . El ministerio indicó que estas medidas no constituyen una ruptura de relaciones y que Líbano busca mantener lazos con Irán basados en el respeto mutuo y la no injerencia.

Esta acción marca una escalada significativa en la postura de Beirut hacia Teherán en medio de las crecientes tensiones entre ambos países.

Ante la medida, el grupo Hezbolá exigió su revocación

Hezbolá condenó la decisión e instó a las autoridades libanesas a revocarla. En un comunicado, el grupo afirmó que la medida carecía de fundamento legal y la calificó de imprudente, argumentando que no beneficia los intereses, la soberanía ni la unidad del Líbano.

Desestimó las acusaciones de que el embajador interfirió en asuntos internos, calificándolas de infundadas y de decisión políticamente motivada.

Además, advirtió que el momento elegido era peligroso e instó a los funcionarios a adoptar una postura unificada para hacer frente a los ataques israelíes y presionar a Israel para que se retire del territorio libanés.

El grupo también acusó al ministro de Asuntos Exteriores de adoptar posturas que favorecen a Israel, ignorando la injerencia estadounidense, y advirtió que la medida podría profundizar las divisiones internas.

Desde el Líbano piden que se detenga el ataque de Israel

Por otra parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, pidió una mayor presión internacional sobre Israel para que detenga sus ataques y apoye los esfuerzos de alto el fuego, según informaron medios locales.

“El Líbano no puede librar guerras ajenas en su territorio”, declaró Aoun, subrayando que la autoridad estatal sobre las armas y las decisiones de guerra y paz es innegociable y está en consonancia con la Constitución y el Acuerdo de Taif.

Afirmó que la iniciativa de negociación que lanzó hace unos días sigue vigente y cuenta con respaldo regional e internacional, pero requiere una respuesta israelí a los llamados al alto el fuego.