La Casa Blanca incluyó por error a un periodista en un chat sobre sus planes de guerra para Yemen

La Administración Donald Trump enfrenta un nuevo escándalo de seguridad luego de que, por error, incluyera a Jeffrey Goldberg , editor en jefe de The Atlantic, en un grupo cifrado de Signal donde altos funcionarios discutían detalles confidenciales de operaciones militares contra los hutíes en Yemen .

La revelación, publicada este lunes por Goldberg en un artículo titulado "La Administración Trump accidentalmente me envió sus planes de guerra ", expone graves fallos en el manejo de información clasificada y ha desatado críticas internas.

En el chat, Hegseth habría compartido información sensible sobre los ataques planificados, incluyendo fechas, blancos específicos y tipo de armamento a emplearse, dos días antes de que EE.UU. anunciara las operaciones. Goldberg optó por no divulgar esos detalles en su artículo, pero confirmó en entrevistas con MSNBC y CNN que posee pruebas de las conversaciones.

La Casa Blanca reconoce el fallo, Trump minimiza el caso

Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, admitió que los mensajes son "auténticos" y que se investiga cómo un "número no autorizado" entró al grupo, según The Washington Post. Sin embargo, el presidente Trump restó importancia al incidente:

"No sé nada al respecto. No soy fan de The Atlantic. Para mí es una revista que va a desaparecer", declaró a la prensa, evitando comentar sobre el fondo del asunto.

Fuentes internas citadas por medios como Reuters y RFI tildaron el hecho de "imprudencia imperdonable" y señalaron que Waltz enfrenta presiones para renunciar. "Todos aquí coinciden en que Waltz cometió un error catastrófico", dijo un funcionario anónimo. Sin embargo, Trump habría respaldado en privado a su asesor, pese a las reacciones dentro del gabinete.