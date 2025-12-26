26 de diciembre de 2025 - 23:35

La broma de un youtuber que hundió una aburda estatua en el mar: "Para confundir a los futuros arqueólogos"

El joven estadounidense sumergió en el mar de Grecia una estatua de Calamardo guapo, personaje de la serie Bob Esponja, valuada en aproximadamente 8.000 dólares.

Youtuber estadounidense busca crear un caos académico y colocó una estatua a modo de broma en el mar.&nbsp;

Youtuber estadounidense busca crear un caos académico y colocó una estatua a modo de broma en el mar. 

Un joven youtuber estadounidense se volvió viral al realizar una obra que espera provocar un "caos académico". El artista y creador de contenido Sunday Nobody mandó a realizar una estatua de bronce de tres metros de altura para luego hundirla en las profundidades del mar Mediterráneo, específicamente frente a la costa de Halkidiki, en Grecia.

Sunday Nobody de Seattle, EEUU, ya se había tenido este tipo de ideas como en el caso anterior enterrar una bolsa de Cheetos dentro de un sarcófago de hormigón. En este caso, eligió a Calamardo Guapo, un personaje de la serie Bob Esponja, ya que de manera irónica asegura que representa una figura fundamental en la sociedad actual.

La escultura busca ser una broma a futuro

Detrás de la broma, hay un gran esfuerzo e inversión de parte del youtuber. Para asegurar la longevidad de su obra sin dañar la fauna marina, el joven buscó asesoría con un experto. Incluso llegó a falsificar un carnet de estudiante para infiltrarse en clases universitarias y consultar con profesores sobre el impacto de los metales en el ecosistema marino. "Quería algo que sobreviviera al paso del tiempo sin dañar el mar", explicó en su canal de YouTube.

Como así explicó a través de su vídeo, su idea es crear un "caos académico en el futuro".

El artista encargó a una empresa china, Cinuo Sculture Company, la fundición de dos piezas de bronce de tres metros de largo, además de una serie de miniaturas destinadas a la venta. La inversión fue de un estimado de 8.000 dólares, gasto que recuperó rápidamente mediante la subasta de las versiones pequeñas a través de su página web, algunas de las cuales alcanzaron un precio de 500 dólares.

El vídeo rápidamente se volvió viral y en dos semana casi alcanzó el millón de reproducciones. Sin embargo, esto causo debate en la comunidad científica.

La UNESCO y diversos sectores de la comunidad científica han advertido que la introducción de objetos artificiales en el mar pueden confundir futuras investigaciones o incluso degradar los yacimientos.

