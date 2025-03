Jair Bolsonaro irá a juicio por complot en el intento de golpe de Estado en 2023

- Estão com pressa. Muita pressa. O processo contra mim avança a uma velocidade 14 vezes maior que o do Mensalão e pelo menos 10 vezes mais rápida que o de Lula na Lava Jato. - E o motivo? Nem tentam mais esconder. A própria imprensa noticia, abertamente e sem rodeios, que a… pic.twitter.com/JadGJP6FBR

Simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el techo del Congreso en Brasilia. Simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el techo del Congreso en Brasilia (enero de 2023)

Presunto complot golpista de Bolsonaro

Durante su intervención, De Moraes describió los hechos como parte de un "intento de golpe de Estado violentísimo" con llamados a la intervención militar. Además, destacó que la conspiración habría comenzado en 2021 -dos años antes del ataque a la Plaza de los Tres Poderes- cuando Bolsonaro comenzó a difundir información falsa sobre el sistema electoral brasileño.

El magistrado Flávio Dino, segundo en tomar la palabra en la sesión, acompañó el voto del instructor y solicitó la apertura del juicio penal.

La acusación de la Fiscalía, que había sido presentada en febrero, apunta a Bolsonaro y otros 33 sospechosos por intentar anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que Lula da Silva resultó electo.

Según la investigación, esta conspiración culminó en la invasión de las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia pocos días después de la toma de posesión de Lula.

De ser declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 28 años de prisión, según CNN Brasil.

En 2023, Bolsonaro ya había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años después de que una investigación independiente sobre presunto abuso de poder lo declarara culpable de difundir información errónea sobre la integridad del aparato electoral brasileño a gobiernos extranjeros.

La reacción de Jair Bolsonaro al juicio en su contra

A través de su cuenta en X, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que buscan "proscribirlo" de cara a las elecciones de 2026.

"Ya ni siquiera intentan ocultarlo. La propia prensa informa, abierta y sin rodeos, que la motivación no es jurídica, sino política: el tribunal pretende impedir que me juzguen en 2026, como quieren impedir que me presente libre a las elecciones porque saben que, en una contienda justa, no hay ningún candidato capaz de ganarme", aseguró en un posteo este mediodía.

"A juzgar por lo que leemos en la prensa, estamos ante un juicio con fecha, objetivo y resultado definidos de antemano. Algo que sería un teatro procesal disfrazado de Justicia, no un proceso penal, sino un proyecto de poder que pretende interferir en la dinámica política y electoral del país", señaló el ultraderechista.