25 de marzo de 2026 - 11:52

"Iré feliz a la cárcel": una joven apuñaló a su novio y se grabó ensangrentada

El violento episodio ocurrió en Alagoas, Brasil. La joven de 21 años filmó un video con un cuchillo en la mano tras el ataque y aseguró que era víctima de violencia de género.

Iré feliz a la cárcel: una joven apuñaló a su novio y se grabó ensangrentada.

"Iré feliz a la cárcel": una joven apuñaló a su novio y se grabó ensangrentada.

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Por Redacción Mundo

Una joven de 21 años conmocionó a la localidad de Benedito Bentes, en el estado de Alagoas en Brasil, tras apuñalar a su pareja y publicar un video en redes sociales con la cara y la ropa cubiertas de sangre. El hecho, que ocurrió el miércoles, terminó con el hombre internado en estado crítico y la mujer bajo investigación judicial.

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Cerca de las 4:00 AM, la Policía Militar acudió a un llamado por un presunto caso de violencia doméstica. Al llegar, los efectivos encontraron a un joven de 22 años inconsciente con heridas profundas de arma blanca en el abdomen, la clavícula, la espalda y el ojo izquierdo.

El impactante video y la confesión

Minutos después del ataque, la joven identificada como Bia Correia subió un video a sus plataformas digitales que se viralizó rápidamente. En las imágenes, se la ve sosteniendo el arma blanca y diciendo: "Esta sangre no es mía, es suya. No voy a permitir que un hombre me vuelva a pegar, iré feliz a la cárcel".

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Sin embargo, horas más tarde y tras la intervención policial, Correia publicó un segundo video, esta vez llorando, donde aseguró que en el momento del ataque estaba "fuera de sí" y que no era plenamente consciente de la gravedad de sus actos. Además, aclaró que fue ella misma quien llamó al SAME para que asistieran a su novio.

Ante las autoridades de la Policía Civil de Alagoas, la joven sostuvo que utilizó el cuchillo para defenderse de una agresión que comenzó en la calle y continuó dentro de la vivienda. Afirmó, además, que ya existían antecedentes de maltrato en la relación.

Debido a su declaración y a las marcas de golpes que presentaba, la Justicia determinó que la mujer permanezca en libertad mientras se desarrolla el proceso.

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