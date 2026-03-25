El violento episodio ocurrió en Alagoas, Brasil. La joven de 21 años filmó un video con un cuchillo en la mano tras el ataque y aseguró que era víctima de violencia de género.

"Iré feliz a la cárcel": una joven apuñaló a su novio y se grabó ensangrentada.

Una joven de 21 años conmocionó a la localidad de Benedito Bentes, en el estado de Alagoas en Brasil, tras apuñalar a su pareja y publicar un video en redes sociales con la cara y la ropa cubiertas de sangre. El hecho, que ocurrió el miércoles, terminó con el hombre internado en estado crítico y la mujer bajo investigación judicial.

Cerca de las 4:00 AM, la Policía Militar acudió a un llamado por un presunto caso de violencia doméstica. Al llegar, los efectivos encontraron a un joven de 22 años inconsciente con heridas profundas de arma blanca en el abdomen, la clavícula, la espalda y el ojo izquierdo.

El impactante video y la confesión Minutos después del ataque, la joven identificada como Bia Correia subió un video a sus plataformas digitales que se viralizó rápidamente. En las imágenes, se la ve sosteniendo el arma blanca y diciendo: "Esta sangre no es mía, es suya. No voy a permitir que un hombre me vuelva a pegar, iré feliz a la cárcel".

Embed ➡️ "Tô indo presa, feliz", diz mulher após esfaquear o companheiro



Suspeita foi detida e liberada diante da possibilidade de legítima defesa. A mulher relatou que foi agredida pelo companheiro em via pública



Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/li42XMb1sD — Metrópoles (@Metropoles) March 24, 2026 Sin embargo, horas más tarde y tras la intervención policial, Correia publicó un segundo video, esta vez llorando, donde aseguró que en el momento del ataque estaba "fuera de sí" y que no era plenamente consciente de la gravedad de sus actos. Además, aclaró que fue ella misma quien llamó al SAME para que asistieran a su novio.

Ante las autoridades de la Policía Civil de Alagoas, la joven sostuvo que utilizó el cuchillo para defenderse de una agresión que comenzó en la calle y continuó dentro de la vivienda. Afirmó, además, que ya existían antecedentes de maltrato en la relación.