Irán aceptó una tregua y reabre el estrecho de Ormuz, pero advierte que la guerra sigue

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó la aceptación de un alto el fuego de dos semanas en el conflicto que mantiene con Estados Unidos e Israel , y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar durante ese período.

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La medida llega en un contexto de fuerte presión internacional y tras el anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump de retroceder en amenazas contra infraestructura civil iraní, condicionado a la aceptación de la tregua y la normalización del tránsito en esa vía estratégica.

El estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo global , volverá a operar con tránsito controlado por las Fuerzas Armadas iraníes.

El canciller iraní, Abbas Araghchi , precisó que durante este período se permitirá el paso de buques mediante coordinación militar, aunque bajo condiciones que podrían limitar la operatoria habitual de la zona. Antes del conflicto, más de un centenar de embarcaciones transitaban diariamente por este corredor marítimo clave para el abastecimiento energético global.

Pese a la apertura y la tregua, el Gobierno iraní fue enfático al señalar que el acuerdo no implica el cierre del conflicto. “Esto no significa el fin de la guerra” , indicó el comunicado oficial, que además advirtió que cualquier acción del enemigo será respondida “con toda nuestra fuerza”.

Guerra en Medio Oriente: siguen los ataques con bombas racimo a Israel, pese al alto al fuego anunciado por Estados Unidos e Irán. En LN+ pic.twitter.com/kAqG15eMM0

Irán también presentó una propuesta de paz de diez puntos, canalizada a través de Pakistán, que incluye condiciones como el levantamiento de sanciones, la retirada de fuerzas estadounidenses de la región y compensaciones económicas.

La iniciativa fue impulsada en medio de intensas gestiones diplomáticas, con participación de Pakistán y la intervención de China, que instó a reducir las tensiones. Además, Teherán confirmó que iniciará negociaciones con Estados Unidos en Islamabad, en busca de avanzar hacia una solución más amplia.

Embed ISRAEL ESTÁ FURIOSO CON EL ACUERDO CON IRÁN



Según reporta Fox News, el gobierno de Israel está furioso con los términos del alto al fuego, considerándolo una derrota.



Apenas cinco minutos después de que Trump anunciara el acuerdo, Irán disparó otro misil contra… pic.twitter.com/Tcz8zUOrGr — John P. Acquaviva (@JPAFS) April 8, 2026

Interrogantes y tensiones regionales

El acuerdo deja varios puntos sin definir, como el alcance del control iraní sobre el tránsito marítimo o el eventual retiro de tropas estadounidenses de la región.

Estados Unidos mantiene desde hace décadas una amplia red de bases en el Golfo Pérsico, clave para la seguridad de los países árabes productores de energía, que observan con preocupación cualquier cambio en el equilibrio militar.

En este contexto, la tregua aparece como un alivio temporal, aunque con múltiples incertidumbres sobre su impacto real y la posibilidad de una escalada futura.