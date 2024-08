Inexplicable: una costurera vietnamita afirma que no ha dormido en 30 años

Nguyen Ngoc My Kim, una costurera de 49 años originaria de Long An, Vietnam, ganó notoriedad en su comunidad por una razón inusual: su increíble capacidad para mantenerse despierta durante 30 años. Conocida localmente como “la costurera que nunca duerme”, Nguyen asegura no haber dormido en los últimos 30 años, un hecho que ha desconcertado a médicos y vecinos por igual.

La historia de Nguyen es un tanto fascinante como enigmática. Desde pequeña, se vio obligada a permanecer despierta para cumplir con los pedidos de su trabajo. “Sentía una presión constante para estar disponible en cualquier momento del día o de la noche, y esto me llevó a evitar el sueño por completo”, explicó Nguyen. Según ella, lo que comenzó como una necesidad de trabajo se transformó en una verdadera incapacidad para dormir. Su cuerpo se acostumbró a la privación de sueño, hasta el punto en que ahora ni siquiera lo intenta.

Aunque la condición de Nguyen aún no fue confirmada por estudios médicos, su peculiar situación es bien conocida en su provincia. La gente frecuentemente pasa por su taller para observar su inusual habilidad, ya que el espacio está siempre iluminado y abierto al público, proporcionando evidencia constante de su despierta perpetua.

Nguyen Ngoc My Kim no es la única en Vietnam con esta extraña capacidad. En el pasado reciente, Tran Thi Luu y Thai Ngoc también fue noticia por sus largos periodos sin dormir. Luu afirmó que estuvo despierta durante una década, y Ngoc, un granjero de 80 años, dijo que no ha dormido en 60 años. Parece ser que la historia de Nguyen añade otro capítulo intrigante a este fenómeno aparentemente nacional.