Impactante video: así fue la exhibición de robots humanoides junto a personas en la gala del Año Nuevo Chino

La tradicional Gala del Festival de Primavera en China sumó este año un espectáculo inesperado: robots humanoides compartieron escenario con jóvenes estudiantes de artes marciales y realizaron una exhibición que combinó tecnología y tradición.

Además de este espectáculo tecnológico, cabe destacar que la semana del Año Nuevo Chino incluye celebraciones tradicionales como la danza del león y la danza Yingge de Chaozhou-Shantou. También contiene exhibiciones culturales y promociones vinculadas al patrimonio local.

La gala, que se emite desde 1983, fue reconocida por Guinness World Records como el programa anual de televisión más visto del mundo, consolidándose como uno de los eventos mediáticos más importantes del país.

China festejo el año nuevo chino mostrando los robots esos que hacen artes marciales Ahora son mas ágiles los HDP Hasta las bolas pic.twitter.com/W3mpkRXjH6

El show formó parte de la transmisión especial que se emite cada víspera del Año Nuevo Chino y que reúne a millones de espectadores locales frente al televisor. En esta edición, la propuesta tecnológica captó la atención por la precisión y coordinación de las máquinas.

Los protagonistas fueron modelos H1 desarrollados por la empresa china Unitree Robotics, que realizaron una coreografía de kung fu junto a aprendices humanos, con movimientos sincronizados y secuencias acrobáticas.

Embed In just one year, they have evolved from robots to "humans".



2025&2026 Chinese Spring Festival Gala



pic.twitter.com/OxOH38JXEE — Tansu Yegen (@TansuYegen) February 16, 2026

Durante la presentación, los robots humanoides utilizaron armas tradicionales de las artes marciales, entre ellas espadas, bastones y nunchakus. Además, hicieron saltos, volteretas y maniobras de parkour, realizando una total exhibición de equilibrio y control en escena.

El cierre estuvo a cargo del modelo H2, de 1,8 metros de altura, que realizó una demostración individual con espada. En comparación con las actuaciones del año anterior, los avances en agilidad y destreza física resultaron evidentes, tal como se reflejó luego en videos difundidos en redes sociales.