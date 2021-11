Franco Parisi, el candidato en Chile que hizo campaña digital desde EE.UU. y es clave para definir al nuevo presidente

Franco Parisi es un fenómeno inusual en la política de Occidente y de futuro estudio para próximas experiencias. Es que el outsider chileno quedó tercero en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre (12,80%) sin pisar Chile: hizo toda la campaña desde Alabama, Estados Unidos, donde reside. Ahora ese caudal es crucial para el destino en La Moneda de José Antonio Kast (Partido Republicano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), los dos postulantes que pelearán la presidencia en el balotaje del 19 de diciembre.

Más allá de su campaña virtual y a distancia, el tercer lugar de Parisi es todavía más interesante y crucial. Relegó al cuarto lugar al oficialista y exministro Sebastián Sichel (12,79%), de centroderecha, y al quinto puesto a la centroizquierdista Yasna Provoste (11,61%), ambos representantes de los grupos que se alternaron el poder en Chile durante los últimos 16 años.

Su éxito es atribuido a una fuerte y atractiva campaña digital con contenido en redes sociales y un discurso crítico con la clase política tradicional, lo que generó el acompañamiento de los sectores hastiados de los partidos que gobernaron el país trasandino desde la vuelta a la democracia.

¿Quién es Franco Parisi, el candidato que nunca pisó Chile en campaña?

Franco Aldo Parisi tiene 54 años, vive en Birmingham (Alabama) y se lanzó como candidato a presidente por el Partido de la Gente. Es ingeniero comercial titulado en la Universidad de Chile y doctor en finanzas por la Universidad de Georgia (EE.UU.).

Los votos que alcanzó Franco Parisi son codiciados tanto por Kast como Boric para el balotaje. / Web

Antes de mudarse a EE.UU. fue vicedecano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Incluso, muchos chilenos recuerdan su rostro por la conducción del programa de televisión “Los Parisi: el poder de la gente”.

Su primera candidatura a jefe de Estado fue en 2013, cuando quedó en cuarta posición. Eran otros tiempos, claro: Michelle Bachelet (centroizquierda) lograba la presidencia por segunda vez, mientras que Evelyn Matthei (centroderecha) la escoltaba. Ambos partidos quedaron relegados ocho años después.

Este año, Parisi realizó una campaña a través de YouTube y Facebook, donde realizaba transmisiones en las que aparecía con un fondo de pantalla del Palacio de La Moneda. Por la distancia y su falta de interés, jamás participó en los grandes debates televisivos ni pisó tierra chilena. Todo lo hizo desde Estados Unidos.

“Me encantaría estar recorriendo Chile, abrazando a la gente, pero a mí no me mantiene Piñera: yo tengo que trabajar. Entonces, mi pregunta es ¿cuándo me tomo las vacaciones? ¿Ahora o cerca de la elección?”, chicaneó en su estilo característico antisistema. Incluso, en noviembre, Parisi dio positivo al Covid-19, imposibilitado cualquier mínima chance de viajar (si así quisiera, obvio).

Franco Parisi encaró una campaña 100% digital y a distancia, apelando al discurso antisistema y contra la política tradicional. / Web

Finalmente, Parisi obtuvo el 12,80% de los votos, una cifra pretendida por Kast y Boric, los protagonistas de la segunda vuelta. Sus votantes están en el programa económico más cerca de la derecha del empresario católico, pero las matemáticas no se traducen a los comicios. Más en un país con voto voluntario.

Las polémicas de Franco Parisi

Pese a su decisión política de quedarse en EE.UU., también hay otras razones por las que el dirigente chileno evitó volar a su país natal.

Es que Parisi tuvo que enfrentar varias denuncias públicas y penales, que lo llevaron a autodenominarse un “asilado político” en Estados Unidos.

Estonia, Suiza y el Reino Unido ya han utilizado votaciones por Internet. Brasil, Canadá y Estados Unidos tienen sistemas mixtos de sufragio: por correo, digital y presencial. Que no te mientan más. En Chile si se puede implementar una Democracia Digital. — Franco Parisi #AB #7 (@Parisi_oficial) November 21, 2021

Lo acusaron, entre otras cosas, por mantener deudas millonarias con trabajadores de colegios en los que fue representante legal, irregularidades con las firmas para inscribir su candidatura y en la rendición de cuentas, una denuncia de acoso sexual de una estudiante de 19 años y deudas de pensión alimenticia con dos de sus hijos, a los que no puede acercarse desde agosto de 2020.

¿Kast o Boric? ¿A quién respaldará Parisi?

Una vez conocido el resultado del domingo pasado, Parisi anunció en TVN que realizará una consulta virtual para definir a qué candidato apoyará en el balotaje: si al derechista José Antonio Kast o el izquierdista Gabriel Boric.

“Creemos en la democracia digital del Partido de la Gente. Nosotros le vamos a mandar la pregunta a nuestros adherentes: ¿Usted quiere votar por el candidato A, por el candidato B, no votar? Nosotros creemos en la democracia”, reveló Parisi.

José Antonio Kast, candidato a presidente del Partido Republicano en Chile. Fue el más votado y se perfila como el favorito en el balotaje del 19 de diciembre. (AP)

“Yo soy parte de un colectivo, mi llamado va a ser el mismo llamado que el de los 45 mil seguidores del Partido de la Gente”, señaló el excandidato a la presidencia. Justo esa cantidad de afiliados es la segunda más importante entre las colectividades políticas chilenas, detrás del Partido Comunista.