22 de junio de 2026 - 10:48

Estos ciudadanos recibirán hasta 12.500 dólares por el fallo de un importante banco: cómo pueden reclamar el pago

El acuerdo judicial compensa tanto el tiempo dedicado a mitigar el impacto del hackeo como las pérdidas financieras documentadas que no hayan sido reembolsadas.

Insólito error: un banco deberá pagar más de 10 mil doláres a ciudadanos.

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Por Cristian Reta

Los ciudadanos afectados por una importante brecha de seguridad en un sistema de transferencia de archivos ya pueden solicitar una compensación económica oficial. El fondo establecido busca resarcir el tiempo dedicado a gestionar el incidente y los daños financieros mayores derivados de la exposición de datos personales sensibles.

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La demanda colectiva sostiene que la entidad financiera no protegió adecuadamente la información confidencial de sus clientes frente a una vulnerabilidad detectada a finales de mayo de 2023. Aunque la institución niega cualquier responsabilidad, ha aceptado crear un fondo millonario para resolver las reclamaciones legales.

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¿Cuánto dinero pueden recibir los clientes de Union Bank & Trust?

Este acuerdo judicial, valorado en casi 2,4 millones de dólares, beneficia específicamente a los clientes de Union Bank & Trust Co. que vieron comprometidos sus nombres y números de Seguro Social. Los beneficiarios de la demanda en el país pueden solicitar dinero bajo dos categorías de pérdidas distintas. La primera cubre gastos ordinarios de hasta 2.500 dólares, lo que incluye el pago por el tiempo perdido a una tasa de 25 dólares por hora.

Para aquellos ciudadanos que sufrieron daños financieros extraordinarios debidamente documentados, la indemnización adicional puede alcanzar los 10.000 dólares. Al sumar ambos beneficios, el pago máximo individual disponible asciende a los 12.500 dólares. Todos los miembros elegibles recibirán también dos años de servicios gratuitos de monitoreo de crédito e identidad proporcionados por las tres principales agencias del mercado.

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¿Cuáles son los plazos para reclamar el pago?

Es fundamental actuar con celeridad debido a los plazos legales establecidos por el tribunal. El 22 de junio de 2026 marca el límite final para que cualquier persona decida excluirse del acuerdo o presente objeciones formales antes de la audiencia de aprobación definitiva. Dicha audiencia está programada para el próximo 6 de agosto de 2026, tras la cual comenzará la distribución de los fondos.

Para acceder a cualquier beneficio económico o servicio de protección, es obligatorio enviar un formulario de reclamación válido. El plazo máximo para completar este trámite vence el 21 de julio de 2026. Union Bank & Trust, institución que provee servicios de banca e inversiones, busca con estos pagos cerrar el litigio derivado del incidente cibernético que afectó sus archivos en 2023.

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