26 de enero de 2026 - 22:07

España avanza con un decreto para regularizar a 500 mil inmigrantes: el alcance en los argentinos

La medida otorgará autorización de residencia y trabajo por un año desde la admisión del trámite.

Pedro Sánchez, presidente de España.

Pedro Sánchez, presidente de España.

Foto:

Por Redacción

El Consejo de Ministros de España se prepara para iniciar la tramitación de un real decreto destinado a regularizar la situación de aproximadamente 500 mil inmigrantes que viven en el país sin documentación. La medida es impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y tiene como objetivo otorgar seguridad jurídica y garantizar derechos a quienes ya forman parte de la realidad social española.

Leé además

Un bombero en España intentó quemarse como protesta por sus condiciones laborales.  

Tensión en España: un bombero intentó quemarse en la estación por malas condiciones laborales

Por Redacción Mundo
Thiago Almada anotó para el Atlético de Madrid

Golazo de Thiago Almada para la goleada de Atlético de Madrid

Por Redacción Deportes

El proyecto surge de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, anunciado por la eurodiputada Irene Montero, y alcanzará a todas las personas que hayan ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en el territorio.

Para demostrar ese período de permanencia, los solicitantes podrán presentar distintos tipos de documentación, como empadronamiento municipal, informes médicos, contratos de suministros, como el de energía eléctrica, o certificados de envío de dinero, una alternativa clave para quienes enfrentan dificultades para acceder al padrón oficial.

Uno de los puntos centrales del decreto es que la admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente una autorización de residencia y trabajo por un año. Además, este paso suspenderá los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesaran sobre la persona solicitante. Finalizado ese período, se podrá gestionar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería vigente.

Inmigrantes en Madrid
Inmigrantes en Madrid.

Inmigrantes en Madrid.

Al tratarse de un real decreto, el Ejecutivo español no necesita la convalidación parlamentaria, lo que le permite avanzar con la iniciativa pese a la falta de apoyos en el Congreso en materia migratoria. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que el objetivo es garantizar derechos y dar respuesta a una realidad social existente.

España ya aplicó ocho procesos extraordinarios de regularización desde los años 80, impulsados tanto por gobiernos del PSOE como del Partido Popular, con el fin de reducir la inmigración irregular y combatir la economía informal.

En cuanto a los argentinos en España, se estima que alrededor de 415.000 residen de forma legal, de los cuales el 44% cuenta con doble nacionalidad. Si bien los argentinos en situación irregular representan una minoría frente a otras nacionalidades latinoamericanas, quienes no tengan su documentación al día podrán acceder al beneficio si cumplen con los requisitos de residencia.

Según datos del centro de análisis Funcas, actualmente 840.000 inmigrantes viven en España en situación administrativa irregular, aunque esa cifra sería menor tras la última reforma del reglamento de extranjería, en vigor desde mayo de 2025, que flexibilizó los mecanismos de regularización. De ese total, el 91% proviene del continente americano, con fuerte presencia de ciudadanos colombianos, peruanos y hondureños.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

formula 1: el team williams le dice no a los giros en cataluna

Fórmula 1: El team Williams le dice no a los giros en Cataluña

Por Gonzalo Tapia
Luego de estar 4 días perdidos, hallaron a Boro el perro perdido luego del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, España. 

Hallaron a Boro, el perro que sobrevivió al trágico choque de trenes en España y estaba perdido

Por Redacción Mundo
Qué es osteoblastoma. 

La justicia española archivó la causa contra Julio Iglesias por denuncias de agresión sexual

Por Redacción Espectáculos
Sube a 45 la cifra de muertos por el accidente ferroviario en España y encuentran a los últimos desaparecidos.

Sube a 45 la cifra de muertos en el accidente ferroviario en España y encuentran a los últimos desaparecidos

Por Redacción Mundo