Escandalosa acusación contra Gustavo Petro: "En París confirmé su problema de drogadicción"

“Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo, me produjeron aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero ”, dijo Leyva, refiriéndose a un hecho ocurrido en París.

“Momentos embarazosos para mí como persona y como su Canciller. Y mucho más cuando supe dónde había estado. Me apena decirlo hoy -tarde ciertamente-, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento . Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior“, continuó el exfuncionario.

Me permito darles a conocer la carta que hice llegar ayer 22 de abril del año en curso, al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Incluyo el sello comprobante de recibo en la Presidencia, hora 1:52 p.m. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) April 23, 2025

Finalmente, Leyva también se autorreprochó el hecho de no haber ayudado al jefe de Estado con sus supuestas adicciones a las drogas, además de advertir que los presuntos problemas con sustancias ilícitas no estaría superado.

“Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se rehusó usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar”, escribió Leyva.