Es veterano de guerra, vivió 50 años en Estados Unidos y ahora enfrenta deportación: "gracias por su servicio"

Godfrey Wade llegó a los Estados Unidos en 1975 , sirvió con orgullo en el ejército y construyó una vida durante cinco décadas. Sin embargo, un simple olvido al usar la luz de giro desató una pesadilla burocrática que lo tiene hoy a días de ser deportado a Jamaica por faltas del pasado ya saldadas.

Si tenés un termo "viejo" y sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

La vida de este veterano residente en Covington, Georgia , dio un vuelco drástico e l 13 de septiembre de 2025. Ese día, una patrulla lo detuvo en Conyers por no señalizar un giro y descubrir que conducía sin licencia. Lo que parecía una infracción menor activó una orden de deportación de 2014 que Wade ignoraba por completo.

Tras su arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tomó custodia del ex militar, quien ha permanecido detenido durante casi cinco meses. Sus allegados denuncian que Wade nunca fue notificado de la audiencia de 2014 donde se emitió su expulsión, ya que las notificaciones judiciales fueron enviadas a una dirección incorrecta y devueltas por el correo.

La base de la deportación de Wade se remonta a incidentes de hace casi veinte años: un cheque rechazado en 2007 y un cargo por agresión simple en 2006. Según su defensa, la agresión consistió en una discusión doméstica donde se volcó un vaso de leche y cayeron ollas al suelo , sin que existiera violencia física alguna.

A pesar de que Wade pagó la totalidad del cheque y las multas correspondientes hace años , el sistema judicial mantuvo activa la orden de remoción. Sus hijas defienden que los errores antiguos no definen quién es hoy. Wade ha trabajado como chef, entrenador de tenis y diseñador de moda , aportando a la comunidad que ahora lo expulsa.

De un control de tránsito a un vuelo de expulsión

La situación escaló rápidamente esta semana cuando Wade fue trasladado desde el centro de detención Stewart en Georgia hacia una instalación en Luisiana. Su abogada confirmó que el veterano fue incluido en un manifiesto de vuelo con destino a Jamaica, lo que indica que la remoción es inminente a menos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intervenga.

image

La familia vive horas de extrema tensión, sin saber si la próxima noticia será que Godfrey ya aterrizó en una isla de la que se fue siendo un adolescente hace medio siglo. "Estamos sobre agujas porque no sabés qué va a pasar", describió su prometida, April Watkins, quien lucha por una oportunidad de que su voz sea escuchada.

El valor del servicio militar frente a la "ley de hierro"

El caso ha generado un movimiento que incluye a miembros del Congreso de ambos partidos, quienes han enviado cartas al DHS instando a reabrir el caso. Sin embargo, hasta el momento, las solicitudes de suspensión de emergencia han sido denegadas.

image

Para sus seis hijos y tres nietos, la ausencia de Wade es un golpe emocional devastador. Su hija Christian sostiene que decir "gracias por su servicio" debería significar algo real en la práctica legal. Mientras tanto, desde su celda, Wade dibuja retratos de otros reclusos mientras su familia pelea por una última oportunidad de demostrar que su vida y su servicio al país todavía cuentan para el sistema.