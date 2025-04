El peligroso lugar en el que fue hallada la argentina Belén Zerda en México

Según información de las autoridades mexicanas, la empresaria fue vista por última vez corriendo hacia la selva, vestida con una blusa negra, short de mezclilla y calzado deportivo. Durante casi dos semanas no hubo señales de su parámetro , lo que motivó la activación del Protocolo Alba , un mecanismo urgente de búsqueda para mujeres desaparecidas.

Finalmente, fue encontrada con vida este viernes por las autoridades, quienes aseguraron que se encontraba en buen estado de salud. La Fiscalía de Quintana Roo indicó que el caso no se trató de un secuestro, sino de un supuesto episodio vinculado a un problema de salud mental.

Lugar donde fue hallada la turisma argentina.jpg Lugar donde fue hallada la turisma argentina Clarín

La familia desmiente: “Mi hermana no está enferma”

La declaración oficial fue inmediatamente desmentida por la familia de Belén, que negó que ella sufriera algún trastorno psiquiátrico.

"Mi hermana no está enferma. No entiendo con qué argumento salen a decir eso. Es una locura que dicen tremenda cosa si no le hicieron un análisis. Estuvo hace tres semanas con nosotros", dijo Guillermo , su hermano.

“¿Con qué argumento salen diciendo que tiene esquizofrenia?”, agregó con indignación.

Belén Zerda vivía en Cancún desde hacía más de un año. Tenía una vida estable: trabajaba en una oficina y además impulsaba un emprendimiento de venta de bikinis en Playa del Carmen junto a una socia mexicana.

Tras su hallazgo, su hermano Francisco pudo hablar con ella mediante una videollamada organizada por el consulado argentino.

"El consulado armó la videollamada, los dos tuvieron una conversación, habló con ella y estaba muy bien, muy cuerda, muy fuerte. Estuvo dos semanas en la selva, no sé qué habrá comido, no sé nada. Por suerte no está lastimada, tiene algunos raspones por cruzarse con ramas, pero ella está viva, que es lo importante", relató Guillermo a Clarín.

La turista argenitna fue hallada en una zona boscosa.jpg La turista argenitna fue hallada en una zona boscosa Clarín

Alfredo V. Bonfil: una zona marcada por la muerte

La zona donde fue hallada Zerda no es ajena a la tragedia. En julio de 2021 , la Fiscalía General del Estado localizó restos óseos en tres puntos distintos dentro de esta misma región. En abril de 2023 , se encontraron los cuerpos de al menos seis personas en una zona verde de Bonfil, en avanzado estado de descomposición. Más recientemente, en marzo de 2025 , semanas antes de la desaparición de Zerda, se hallaron restos humanos dentro de un cenote de la delegación.

Estos episodios se suman a una problemática aún mayor: según datos de Red Lupa, una organización que monitorea la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México, el municipio de Benito Juárez concentra la mayor cantidad de desapariciones en Quintana Roo , pasando de 404 a 494 casos entre mayo de 2023 y mayo de 2024.

Además, localidades como Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto también vieron un aumento preocupante, pasando de cifras de un dígito a más de 20 y 30 personas desaparecidas , respectivamente.