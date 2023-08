El hijo de un reconocido actor español confesó que asesinó y descuartizó a un hombre en Tailandia

El hijo del actor español Rodolfo Sancho confesó haber asesinado y desmembrado el cuerpo de un cirujano plástico colombiano en la popular isla turística de Koh Pha Ngan, en Tailandia, según informaron las autoridades policiales este sábado.

Las partes del cuerpo, incluyendo las caderas y los muslos, fueron encontradas en un basurero el jueves pasado y se cree que pertenecen al cirujano plástico de 44 años, identificado como Edwin Arrieta Arteaga.

El sospechoso se llama Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, llegó a Tailandia el 31 de julio como turista y confesó el asesinato, según revelaron las autoridades policiales.

“Lo admitió”, dijo Panya Niratimanon, jefe de policía de Koh Pha Ngan, y agregó que la investigación está en curso. “La víctima y el sospechoso se conocían antes de venir a Tailandia, y sus dudosas actividades indican que podía asesinar a la víctima”, afirmó Panya.

Daniel Sancho Bronchalo trabaja como chef y es hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho, según informes de prensa.

Roberto Sancho es un actor español conocido por su papel de Julián Martínez en la serie de televisión "El Ministerio del Tiempo" . Foto: Web.

En un breve comunicado enviado a EFE, Rodolfo Sancho, reconocido por películas como “La Corona Partida” o “La Noche de los Girasoles”, solicitó el “máximo respeto” para su hijo y toda la familia en “estos momentos delicados y de gran confusión”. El actor y la familia del presunto asesino pidieron a los medios de comunicación que eviten “emitir juicios precipitados sobre los recientes acontecimientos”.

También solicitaron que no se divulguen informaciones que puedan interferir en el proceso judicial y la investigación en curso, así como cualquier acción diplomática que esté en desarrollo.

Roberto Sancho pidió "máximo respeto" en las redes sociales.

Sin embargo, según informó el jefe de la policía de Tailandia, Sancho dijo que fueron “los celos” y el “temor” a que Arrieta Arteaga lo engañara, lo que lo llevaron a cometer semejante atrocidad.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho” son las declaraciones que dijo Daniel Sancho y dio a conocer la agencia EFE.

Las cámaras de vigilancia de un supermercado tailandés captaron al influencer español mientras adquiría cuchillos, una sierra y bolsas de basura. Además, se registró su estancia en la isla ubicada en el Golfo de Tailandia, famosa por sus festivales de luna llena.

Tailandia es generalmente considerado un país relativamente seguro, aunque los crímenes violentos son raros. Koh Pha Ngan es conocida por sus playas de arena blanca y es un destino popular para mochileros que buscan disfrutar de sus fiestas.

