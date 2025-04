El día que el papa Francisco habló sobre la muerte: "Le pedí a Dios que no me agarre inconsciente".

Qué dijo el papa Francisco sobre la muerte

Hace dos años, Francisco le brindó una entrevista a Infobae donde expresó con notable calma sobre la idea de la muerte. “Sé que va a venir”, dijo con firmeza, mientras recordaba momentos de riesgo en su vida. “Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no”, confesó, señalando su deseo de enfrentar el final con consciencia y serenidad.